iPhone 14: Wann am besten kaufen, um beim Preis zu sparen?

Mit dem neuen iPhone 14 hat Apple die Preise empfindlich angehoben: Statt 899 Euro wie beim iPhone 13 starten die Preise für das iPhone 14 nun bei 999 Euro. Auch das neue iPhone 14 Pro ist mit Preisen ab 1.299 Euro ein echtes Luxus-Handy geworden. Das ist Ihnen zu teuer? Statt auf einen Kauf zu verzichten, können Sie aber einfach einige Wochen oder Monate warten: Bei allen bisherigen iPhones erhalten Sie schon nach einigen Monaten deutliche Rabatte auf den Kaufpreis.

Unterschiede bei iPhone 14 und iPhone 14 Pro

Große Unterschiede gibt es nach unserer Erfahrung bei den jeweiligen Modellen: Das iPhone Pro ist sehr preisstabil, Apple gibt sich große Mühe, seinen Verkaufspreis konstant zu halten. Auch Apple-Wiederverkäufer wie Saturn und Amazon wird offensichtlich untersagt, große Rabatte für ein iPhone Pro einzuräumen – das galt bisher und sollte auch für die iPhone-14-Geräte gelten. Völlig anders sieht dies aber bei den anderen Modellen wie dem iPhone 14 und dem neuen iPhone 14 Plus aus. Hier hat der Handel mehr Spielraum bei der Preisgebung und man kann schon bald mit Rabatten rechnen. Dass der Preis eines neuen Smartphones nach der Markteinführung sinkt, ist bei Android-Modellen noch stärker ausgeprägt, wie die Kollegen von der PC-Welt aufgezeigt haben.

So schnell sinkt der Preis eines iPhones

Während Apple im Apple Store den Preis zwölf Monate nicht ändert – bis zum Erscheinen des Nachfolgemodells, ist der Preis im Einzelhandel stetig in Bewegung. So sinkt der Preis nach der Markteinführung jeden Monat ein Stückchen weiter, bis zur Markteinführung des nächsten Modells. Danach sackt der Preis des „Auslaufmodells“ noch ein großes Stück weiter ab.

Wann Sie aber nun zuschlagen, bleibt jedem selbst überlassen. Je länger sie warten, desto höher die Ersparnis. Nach unserer Erfahrung fällt der Preis üblicherweise einmal nach dem ersten und dann nach dem zweiten Quartal, also nach drei und nach sechs Monaten.

Nur wenige Prozent in den ersten beiden Monaten

Hohe Rabatte sind in den ersten beiden Monaten nach dem Verkaufsbeginn nicht drin. Es gibt zwar in den ersten Monaten immer wieder einzelne Fachhändler, die kleinere Rabatte anbieten. Hier geht es aber eher darum, in Preisvergleichen an die Spitze zu kommen. Erst nach zwei Monaten erwarten wir „echte“ Rabatte in Höhe von 5 bis 7 Prozent. Das wären immerhin knapp 50 Euro Ersparnis. Der Preis für das iPhone 14 bleibt aber weiter über 950 Euro.

Bis zu zehn Prozent nach drei Monaten

Etwa drei Monate nach der Produktvorstellung ist das neue iPhone 14 allerdings keine Neuheit mehr. Da es sich außerdem um Mitte Dezember handelt, sorgt auch das Ende des Geschäftsjahres für Umsatzdruck. Ab diesem Zeitpunkt rechnen wir mit bis zu zehn Prozent Preisnachlass und einem Preis von unter 900 Euro.

12 Prozent Rabatt nach vier Monaten?

Wie sich der Preis dann entwickelt, lässt sich aus der Preisentwicklung bei den früheren iPhone-Modellen ableiten – mit kleinen Abweichungen natürlich. Zwischen dem dritten und sechsten Monat sinken die Preise aber meist deutlich, in den folgenden Monaten sinkt der Preis dagegen kaum noch. Länger als sechs Monate zu warten, bringt deshalb meist nur wenig!

Das lässt sich gut anhand der Daten von Preissuchmaschinen wie Geizhals und Idealo nachverfolgen. Wie jedes Jahr hat sich die Preissuchmaschine Idealo den Preisverlauf von vorherigen Apples iPhone angesehen und auf Basis der Angebotspreise von iPhone 12 und iPhone 13 im deutschen Online-Handel den Preisverlauf des iPhones 14 geschätzt – und eine interessante Grafik erstellt. Nach ihren Berechnungen sollte der Preis des iPhone 14 nach vier Monaten um 12 Prozent sinken, auf etwa 880 Euro. Schon einen Monat später dann auf 850 Euro.

Bei diesen Preisen handelt es sich um Schätzungen, die von einzelnen Händlern an einzelnen Tagen kurz unterboten werden können. Es gibt aber einen klaren Preisverlauf, der bisher bei jedem neuen iPhone sehr ähnlich ablief.

Rabatte für das iPhone 14 Pro?

Die iPhone-Pro-Modelle sind nicht nur teurer, sie sind auch deutlich preisstabiler als das Standard-iPhone (ohne Pro). Das wird voraussichtlich auch für das iPhone 14 Pro gelten. Höhere Rabatte gibt es meist erst nach mehreren Monaten. Das bestätigen die Zahlen von Idealo: Nach sechs Monaten erst erwartet Idealo einen Rabatt von immerhin 13 Prozent – höherer Preisnachlässe sind dann in den folgenden Monaten aber nicht mehr zu erwarten. Wenn Sie sechs Monate abwarten, könnten Sie also beim Kauf eines iPhone Pro knapp 150 Euro sparen – und das iPhone für etwa 1150 Euro erhalten.

Ein Sonderfall: Für die teureren iPhone-Pro-Modelle mit über 512 GB Speicher gibt es im Handel oft schon recht früh Rabatte, das gilt auch für eher unbeliebte Farben.

Fazit:

Sie wollen schon aus Prinzip einen kleinen Rabatt auf den Kaufpreis? Dann werden Sie einige Monate warten müssen. Nach knapp drei Monaten können Sie aber mit echten Preisnachlässen rechnen. Vor allem beim iPhone Pro kann man vom Warten eigentlich nur abraten – echte Rabatte erwarten wir erst Anfang nächsten Jahres. Ist Ihnen das aktuelle iPhone Pro zu teuer, wäre es fast sinnvoller zu einem Auslaufmodell des günstigeren iPhone 13 Pro zu greifen.

Disclaimer:

Natürlich gibt es immer wieder Anbieter, speziell auf Ebay, die günstige Angebote bewerben und den Preis drücken. Wir haben die Ausreißer nach unten in den Preisentwicklungen aber ignoriert und geschaut, wann der Preis im renommierten Fachhandel niedrig war. Anhand von historischen Preisentwicklungen können wir einen Preistrend für die neuen iPhone-14-Modelle prognostizieren. Wie sich die Preise tatsächlich entwickeln, kann von dieser Prognose abweichen.

Tipp: Wo günstig kaufen?

