Seit Montagabend steht für jeden iPhone-Nutzer iOS 16 zum Download zur Verfügung – und damit jede Menge neue Features. Falls Sie den Überblick über alle Neuerungen verloren haben, empfehlen wir unseren großen Überblick über alle wichtigen neuen Funktionen. Sollten Sie bereits die Beta-Version getestet haben, ist es nun an der Zeit, das Beta-Profil zu entfernen und die finale iOS-16-Version zu installieren – es sei denn, Sie möchten auch in Zukunft neue Beta-Versionen von iOS 16 erhalten. Halten Sie sich an die folgenden Schritte, um das Beta-Profil zu entfernen.

Lesetipp: iOS 16: Versteckte und wenig bekannte Funktionen

Öffnen Sie die Einstellungen Wählen Sie Allgemein und scrollen Sie nach unten Tippen Sie auf VPN und Geräteverwaltung Tippen Sie im Reiter Konfigurationsprofil auf das iOS-16-Beta-Profil Wählen Sie Profil entfernen

Anschließend müssen Sie Ihr Passwort eingeben, das iPhone führt einen Neustart aus und Sie können dann die finale Version von iOS 16 herunterladen – falls noch nicht geschehen.