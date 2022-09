Warum das iPhone 14 Plus später kommt – welche Komponente fehlt

Das iPhone 14, das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max werden alle im Laufe dieser Woche ins Rennen an Shops und User geschickt. Anders beim 6,7-Zoll-iPhone Plus, auf das man noch länger wird warten müssen, wie “Cult of Mac”berichtet. Apple nehme seit dem 9. September Vorbestellungen für dieses neue Modell entgegen, aber die Auslieferung beginne erst am 7. Oktober.

Dies sei darauf zurückzuführen, dass Apple nicht genügend Displays für dieses Modell bekomme. Diese Mitteilung beruft sich auf eine Aussage von Ross Young, CEO von Display Supply Chain Consultants. Demnach beobachte man bei Apple Panel-Lieferanten und die Lieferkette mit ihren Lieferungen aller flexiblen OLED-Smartphone-Panels. Doch seit Juni war ersichtlich, dass die Lieferungen des iPhone 14 Plus weit hinter denen der anderen Modelle zurückbleiben würden.

Das iPhone 14 Plus ist kein direkter Nachfolger eines früheren iOS-Geräts. Es ist vielmehr eine Kombination aus dem iPhone 14 und dem iPhone 13 Pro Max. Mit einem 6,7-Zoll-Bildschirm ist es für diejenigen gedacht, die ein großes Display wünschen, aber nicht für all die anderen Verbesserungen des iPhone 14 Pro Max bezahlen wollen.

Das kommende Modell verfügt über fast den gleichen Bildschirm wie das Pro Max von 2021, mit einer Auflösung von 2.778 × 1.284 Pixeln bei 458 ppi. Es bietet jedoch nicht die ”Dynamic Island” der iPhone-14-Pro-Modelle, sondern bleibt bei der traditionellen Notch. Der Bildschirm des iPhone 14 Plus ist auch nicht mit der Pro-Motion-Technologie von Apple ausgestattet, sodass die Bildwiederholfrequenz bei 60 Hz liegt.

Daher sei ist nicht klar, warum Apple Probleme bei der Beschaffung dieser Displays hat. Möglicherweise gibt es hier anhaltende Probleme in der Lieferkette aufgrund der Verzögerungen durch die COVID-19-Sperren und Unterbrechungen, glaubt “Cult of Mac”.