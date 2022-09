iPhone 14 Plus oder 13 Pro – Was lohnt sich mehr?

Wer sich für ein großes iPhone interessiert, bekommt jetzt mit einem neuen Nicht-Pro-Modell die Möglichkeit, ein 6,7-Zoll-Display zu genießen. Daher stellten Sie sich vermutlich die Frage, ob Sie Ihr Geld in das neue iPhone 14 Plus stecken oder doch lieber zum “alten” iPhone 13 Pro greifen. Wir verraten Ihnen, welches Modell sich für Sie mehr lohnt.

14 Plus vs. 13 Pro: Gemeinsamkeiten

Bevor wir zu den wichtigsten Unterschieden kommen, werfen wir einen Blick auf die Gemeinsamkeiten. Denn in den Nicht-Pro-Modellen der iPhone-14-Generation steckt überraschend viel “Altes”. Sowohl das neue iPhone 14 Plus als auch das iPhone 13 Pro werden mit Apples A15 Bionic mit einer 6-Core CPU, 5-Core GPU und 16-Core Neural Engine versorgt. Erwarten Sie daher keine Performance-Unterschiede. Beide Modelle kommen außerdem mit:

Notch mit Face ID (20 % kleiner als im iPhone 12)

5G

Magsafe

Ceramic Shield auf der Vorderseite

Schutz vor Wasser bis zu einer Tiefe von 6 Metern für bis zu 30 Minuten

14 Plus vs. 13 Pro: Unterschiede

Bei den folgenden Unterschieden sollten Sie für sich selbst bestimmen, wo Ihre Prioritäten liegen:

Größe & Display

Der größte Unterschied ist die Größe selbst: Das iPhone 14 Plus kommt – wie der Name schon vermuten lässt – mit einem 6,7 Zoll großen Bildschirm, das iPhone 13 Pro ist hingegen 6,1 Zoll groß. Heißt: Wenn Sie ein größeres Display bevorzugen, sollten Sie zum iPhone 14 Plus greifen. Dies sollte jedoch nicht Ihr einziges Auswahlkriterium sein: Das mit dem iPhone 13 Pro eingeführte ProMotion-Display mit einer Bildwiederholungsrate von bis zu 120 Hz ist weiterhin nur den Pro-Modellen vorbehalten – auch in der iPhone-14-Generation. Möchten Sie also ein butterweiches Nutzererlebnis haben, ist das 13 Pro das Gerät Ihrer Wahl. Das in diesem Jahr eingeführte Always-On Display bleibt jedoch ein reines Feature für die Pro-Modelle des iPhone 14 und spielt daher bei der Wahl zwischen 14 Plus und 13 Pro keine Rolle.

Kamera

Die Kamera des 14 Plus wurde im Vergleich zum iPhone 13 leicht überarbeitet. So verfügt die etwas lichtstärkere TrueDepth-Frontkamera nun über einen Autofokus, auch die Blendenwerte in der Hauptkamera konnten marginal verbessert werden, diese ist mit einem Blendenwert von f/1.5 etwas lichtstärker.

Nutzen Sie Ihr Smartphone viel zum Fotografieren oder Filmen, sind Sie mit dem iPhone 13 Pro wohl besser bedient. Das Kamerasystem verfügt über:

ein Tele-Objektiv (f/2.8)

6x optisches Auszoomen (iPhone 14 Plus: 3x)

bis zu 15x digitalen Zoom (iPhone 14 Plus: 5x)

Makrofotos

Apple ProRAW

Nachtmodus Portraits

ProRes Videoaufnahmen bis zu 4K mit 30 fps

Makrovideoaufnahmen mit Zeitlupe und Zeitraffer

Egal, ob kleinste Detail-Aufnahmen mit dem Makro-Modus oder mehr Flexibilität beim Zoomen oder Filmen: Die Kamera des iPhone 13 Pro hat im direkten Rennen mit dem iPhone 14 Plus die Nase vorn.

Akku

Anders sieht es beim Akku aus: Hier hat Apple die Performance beim iPhone 14 Plus etwas verbessern können:

Akkulaufzeit iPhone 14 Plus iPhone 13 Pro Videowiedergabe Bis zu 26 Stunden bis zu 22 Std. Videowiedergabe (gestreamt) bis zu 20 Stunden bis zu 20 Stunden Audiowiedergabe Bis zu 100 Stunden Bis zu 100 Stunden

Sowohl das iPhone 13 Pro als auch das iPhone 14 Plus verfügen über schnelles Aufladen: Mit einem 20W-Netzteil oder höher (separat erhältlich) können Sie das iPhone 14 Plus bis zu 50 Prozent in 35 Minuten, das iPhone 14 Pro in 30 Minuten laden.

Farben

Die Farben spielen natürlich auch eine nicht unwichtige Rolle, allerdings sollten Sie berücksichtigen, dass Sie vermutlich eine Hülle zum Schutz vor Kratzern oder Stürzen anschaffen werden. Sollte diese nicht gerade transparent sein, dürfte die Wahl der Farbe eher nebensächlich sein. Es sei denn, Sie möchten diese verkaufen. In diesem Fall raten wir vor dem Kauf bestimmter Farben ab:

iPhone 13 Pro und iPhone 14 Plus kommen beide in einer großen Auswahl an Farben:

Modell Farbvarianten iPhone 13 Pro Alpingrün, Silber, Gold, Graphit, Sierrablau iPhone 14 Plus Blau, Violett, Mitternacht, Polarstern, (PRODUCT)RED

Spezial-Features

Das iPhone 14 Plus hat von Apple natürlich auch ein Spezial-Feature bekommen: Unfallerkennung. Dabei handelt es sich um ein Feature, von dem Apple laut eigenen Angaben selbst hofft, dass es die Nutzer niemals gebrauchen werden. Falls aber doch, ist es gut, dieses Feature in seinem iPhone zu haben: Das iPhone erkennt, ob Sie in Autounfälle verwickelt sind und ruft im Ernstfall Hilfe.

Preise

Das iPhone 14 Plus wird ab dem 7. Oktober ausgeliefert und kostet:

1.149 Euro (128 GB)

1.279 Euro (256 GB)

1.539 Euro (512 GB)

Das iPhone 13 Pro ist nicht länger bei Apple erhältlich, Sie bekommen dieses bei verschiedenen Anbietern aber günstiger. Zudem haben Sie bei dem Pro-Modell die Möglichkeit, Speichergrößen von bis zu 1 TB zu wählen.

Fazit

iPhone 14 Plus oder iPhone 13 Pro: Was lohnt sich mehr? Eine gute Frage, die am Ende nur Sie beantworten können. Unsere Empfehlung lautet: Unabhängig von der Tatsache, dass das iPhone 14 Plus erst ab dem 7. Oktober ausgeliefert wird, raten wir zum iPhone 13 Pro, welches Sie derzeit sogar günstiger kaufen können als das iPhone 14 Plus. Sie bekommen für Ihr Geld ein umfangreicheres Kamerasystem mit Makro-Modus und ein ProMotion-Display. Damit bekommen Sie ein iPhone-Upgrade mit neuen Features, die sich im Alltag auch wirklich bemerkbar machen. Das iPhone 14 Plus eignet sich für all diejenigen, die ein großes iPhone mit 6,7 Zoll nutzen möchten, aber nicht gleich zum teureren iPhone 14 Pro Max greifen möchten.