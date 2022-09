iPhone14: Akku-Austausch wird deutlich teurer

Apples stolze Ankündigung von letzter Woche, dass das iPhone 14 die “längste Akkulaufzeit aller Zeiten” bietet, hat eine Kehrseite: Der Austausch des Akkus ist jetzt deutlich teurer.

Wie zuerst 9to5Mac herausgefunden hat, liegt der Preis für eine neue Batterie für das iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro oder 14 Pro Max bei 99 US-Dollar, wie das Tool auf Apples Service-Seite für die Batterien anzeigt. Das ist ein Anstieg von mehr als 40 Prozent gegenüber den 69 US-Dollar, die für alle vier Geräte der 13er-Serie und für alle Geräte ab dem iPhone X veranschlagt wurden.



Dabei kann sich die Kundschaft in den USA noch glücklich schätzen, die Unterschiede in anderen Ländern sind noch deutlicher. So wird der Preis für Ersatzakkus der 13er-Serie in Großbritannien auf 69 £ geschätzt, während er für die Geräte der 14er-Serie 105 £ betragen wird. Das ist ein Anstieg von 52 Prozent. Und in der EU ist der Preis für den Austausch der Batterie um satte 59 Prozent gestiegen, von 75 € auf 119 €.

Laut Apple halten iPhone 14, 14 Pro und 14 Pro Max schätzungsweise eine Stunde länger zwischen den Ladevorgängen durch als das entsprechende Modell der Generation 2021. (Das 14 Plus ist natürlich ein neuer Formfaktor und hat keinen direkten Vergleich.) Das mag nicht viel klingen, ist aber besonders beeindruckend bei den Pro-Modellen, die ein Always-on-Display haben:

iPhone 14 Pro Max: 29 Stunden Videowiedergabe (gegenüber 28 Stunden beim 13 Pro Max)

iPhone 14 Pro: 23 Stunden (statt 22 Stunden beim 13 Pro)

iPhone 14 Plus: 26 Stunden

iPhone 14: 20 Stunden (statt 19 Stunden beim 13er)



Es ist möglich, dass Apple den Preis für Ersatzakkus erhöht hat, weil diese Akkus eine höhere Kapazität haben als die der vorherigen Generationen. Aber im Moment wissen wir es einfach nicht, da das Unternehmen die technischen Daten noch nicht veröffentlicht hat. Denkbar ist zudem, dass aufgrund anderer interner Strukturen der Akku-Austausch etwas komplizierter geworden ist, dies müssten aber Teardowns wie die von iFixit in Erfahrung bringen.

