iOS 16: Diese Bugs und Probleme gibt es noch

iOS 16 landet seit Montag dieser Woche auf iPhones weltweit. Anders als bei der öffentlichen Beta hat es auch breite Masse an Nutzer und Nutzerinnen erreicht. Obwohl Apple sein Bestes tut, alle Fehler und Unzulänglichkeiten auszumerzen, sind doch noch einige beim Start der Version dabei.

Akku-Laufzeiten

Über verkürzte Akku-Laufzeiten tauchen immer wieder Beschwerden nach jedem großen iOS-Update auf. Doch das ist eher nicht ein Fehler, sondern ein Feature: Das System indiziert die Dateien neu, auch andere Prozesse laufen im Hintergrund. Dies wirkt sich auf die Batterie aus, ohne dass der Nutzer oder die Nutzerin etwas Produktives mit dem Gerät erledigt. Die Heilung ist hier ähnlich wie bei der Erkältung: Abwarten und Tee trinken, das Problem behebt sich von selbst mit der Zeit.

Zufällige Fotowiedergabe im Sperrbildschirm und im Home-Bildschirm

Mit iOS 14 hat Apple ein geniales Widget hinzugefügt: eine zufällige Fotowiedergabe der besten Fotos. Nun wird diese Funktion auf den Sperr- und Home-Bildschirm erweitert. Wir konnten sie aktuell (noch) nicht einrichten, weil das System immer noch unsere Fotomediathek verarbeitet. Tatsächlich prüft man in der Fotosammlung neuere Fotos, erkennt die App nur wenige Wahrzeichen, Tiere oder Pflanzen. Offenbar arbeitet sich Apples Neuronale Engine gerade durch die neuen Inhalte durch.

Verzögerung bei den Tastatureingaben

Wahrscheinlich war das nur ein kurzer Bug gleich nach dem Aktualisieren, das sich nicht reproduzieren lässt, wir haben jedoch gleich nach dem Update mit erheblichen Verzögerungen bei der Tastatureingabe kämpfen müssen, vor allem in Whatsapp.

App-Store-Bug

Kurz nach dem iOS-16-Update gab es einen Fehler mit dem App Store, wobei sich Apps nicht aktualisieren ließen. Es gab immer wieder einen Hinweis, die neuen Nutzungsbedingungen müssen angenommen werden, statt “Annehmen” oder “Ablehnen” hatte das System nur noch eine Fehlermeldung angezeigt. Seitdem scheint aber der Fehler behoben zu sein.

Whoops!

New iOS 16 installed but now I can’t update any apps. Funny bug#ios16 #ios16bug pic.twitter.com/J1kdwwoO0p — wayo (@EduArgueta) September 12, 2022

App-Kompatibilität

Nutzer auf Reddit haben seit dem Start des Beta-Programms die Kompatibilität einzelner App mit iOS 16 überprüft. In der Liste gibt es erwartbar viele Banking-Apps, die mit den diversen Betas von iOS nicht funktionieren. Erfahrungsgemäß stellen die App-Entwickler zeitnah ein Update bereit, sodass die eigene App mit iOS 16 reibungslos funktioniert. Die Sparkasse hat beispielsweise so ein Update noch Tage vor dem iOS-16-Tag gefahren. Will man auf Nummer sicher gehen, ob die eigene Banking-App mit iOS 16 funktionieren, wechselt man in den App Store und stößt alle verfügbaren Updates an.