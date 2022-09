iOS 16: So funktioniert das Laden mit sauberer Energie

Apple hat bereits eine ganze Reihe von Funktionen für iOS 16 angekündigt, die es erst im Laufe des Jahres mit Updates nachliefern will. In der Pressemitteilung, mit der das Unternehmen am Montag die Veröffentlichung von iOS 16 ankündigte, steht jedoch noch etwas über eine Funktion, von der zuvor noch nichts zu hören war: Clean Energy Charging, das Laden mit “sauberer” Energie.

Es war nur eine beiläufige Erwähnung in einer Fußnote über die Verfügbarkeit von iOS 16, eingezwängt in andere Funktionen, von denen wir wissen, dass sie in Updates später in diesem Jahr kommen werden, wie z. B. Live-Aktivitäten, iCloud-Fotofreigabe und Unterstützung für den Smart-Home-Standard Matter. Wir haben also noch nicht viele konkrete Informationen über Clean Energy Charging.

Laut Apple zielt Clean Energy Charging “darauf ab den CO 2 -Fußabdruck des iPhones zu verringern, indem die Ladezeiten für Zeiten optimiert werden, in denen das Stromnetz saubere Energiequellen nutzt.” In einer Fußnote zur Fußnote heißt es außerdem, dass die Funktion nur für Nutzer in den USA verfügbar sein wird. Es bleibt zu hoffen, dass sie in Zukunft auch in anderen Ländern verfügbar sein wird. Apple erklärt nicht, ob die Funktion auf bestimmte iPhones beschränkt sein wird.

Was wir über die Funktionsweise vermuten? Apple wird wahrscheinlich Daten von Stromnetzbetreibern einholen, die den Mix der Energiequellen aufzeigen, die das Netz versorgen (siehe z. B. die Seite über den Versorgungstrend der kalifornischen ISO), oder mit einer Drittquelle wie Watttime zusammenarbeiten, die versucht, zu messen, wann der von Ihnen verbrauchte Strom aus sauberen Quellen stammt. (In Deutschland stellt etwa die Bundesnetzagentur Daten bereit).

Im Laufe eines typischen Tages schwankt die Stromnachfrage, sodass es oft notwendig ist, die Leistung von bedarfsgesteuerten Quellen wie Erdgaskraftwerken zu erhöhen. Energiequellen wie Sonnen- und Windenergie erzeugen je nach Tageszeit und Wetterlage unterschiedliche Mengen an Strom. Die Stromerzeugung aus Wasserkraft ändert sich oft mit den Jahreszeiten.

Aber all das ist vorhersehbar, wenn man die Daten hat, und es klingt so, als würde diese Funktion versuchen, Ihr iPhone aufzuladen, wenn das Netz sozusagen die “grüne” Energie liefert. Wenn Sie zum Beispiel Ihr iPhone abends um 21 Uhr anschließen, erkennt Ihr Smartphone vielleicht, dass Sie es aufgrund Ihrer bisherigen Nutzung noch nicht aufladen müssen und es besser wäre, noch ein paar Stunden zu warten, bis der Strom in Ihrer Gegend zu einem größeren Prozentsatz aus erneuerbaren Energien erzeugt wird. Wahrscheinlich wird es in den Akku-Einstellungen einen Schalter geben, mit dem Sie Clean Energy Charging ausschalten können.

Diese Funktion muss nicht nur die Stromerzeugungsquellen in Ihrer Region kennen, sondern auch Ihre Lade- und Nutzungsgewohnheiten während des Tages, denn es geht darum, nicht sofort mit dem Laden zu beginnen, wenn es umweltfreundlicher wäre, zu warten.

Clean Energy Charging soll in einem iOS-16-Update “später in diesem Jahr” erscheinen.