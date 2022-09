Diese Firmen hat Apple heimlich gekauft

Anders als andere Tech-Riesen kauft Apple fast nie große und bekannte Firmen, obwohl Gerüchte und vermeintliche Analysen dazu immer wieder kursieren. Eher konzentriert sich das Unternehmen auf den kleinen Teams, die passendes Wissen und vor allem Patente als Mitgift in die Firma bringen. Wir haben deswegen knapp 20.000 Patente analysiert, die momentan auf Apple registriert sind. Eine Besonderheit dabei ist, dass die ursprünglichen Erfinder respektive die Firma immer noch als “Beauftragter” registriert sind, selbst wenn die Firma schon längst nicht existiert.

Tesoro Scientific

Tesoro Scientific hat Apple offenbar Mitte 2021 gekauft, darauf weisen zumindest die Daten von Opencorporates.com hin. Auch der CEO von Tesoro Scientific Francois Henley ist zu Apple gewechselt, wie sein Linkedin-Profil bestätigt. Tresoro Scientific hat die Werkzeuge und Prozesse für Mikro-LED-Bildschirme entwickelt. Apple hat noch keine Mikro-LED-Produkte, bislang setzt die Firma auf OLED oder Mini-LED. Mikro-LED-Displays ist eine Weiterentwicklung von Mini-LED.

KSC Industries Inconporated

Ob Apple KSC Industries aus Kalifornien aufgekauft hat, dazu gibt es keine handfesten Beweise, allerdings aber viele Indizien. Die Firma beschäftigt sich mit Entwicklung von Audio-Produkten, noch vor einiger Zeit hat Apple von der Firma ein Patent zum Heimkino-System aufgekauft. Die Webseite der Firma lässt sich allerdings nicht mehr aufrufen, laut Opencorporates.com hat sich bei KSC Industries der CEO gewechselt. Aktuell verwaltet die Firma ein gewisser Jeffrey King, der gleichzeitig ein Business-Developer-Manager bei Apple ist.

SMI Sensomotoric Instruments GmbH

SMI Sensomotoric Instruments GmbH war ein Start-up aus dem Großraum Berlin, das sich mit den medizinischen Sensoren beschäftigt hat. Laut Northdata ist die Firma bereits inaktiv, einer von ihren Mitarbeitern Walter Nistico ist bei Apple eingestellt. Er ist zu Apple 2017 gewechselt, in seinem Profil findet sich die Information, dass sein Start-up durch Apple gekauft wurde. Nistico ist vor allem im Bereich Eye Tracking tätig.

PowerbyProxi

PowerbyProxi ist eine kleine neuseeländische Firma, die Apple 2017 gekauft hat. Das schreibt die Firma auf ihrem Linkedin-Profil, auch mehrere Mitarbeiter sind zu Apple gewechselt bzw. sind momentan dort eingestellt. PowerbyProxi beschäftigte sich mit dem drahtlosen Laden. Ihre Vision war, dass man eigene Geräte auf allen, zumindest auf vielen Flächen aufladen konnte, ohne Steckdosen zu brauchen. Bekanntlich hat Apple mit seinem Airpower gescheitert, die Ladematte wurde 2017 angekündigt, 2019 aber komplett gestrichen. Angeblich arbeitet Apple weiterhin daran.

Lighthouse AI

Lighthouse AI stellten Smarthome Kameras her, Apple hat zunächst von der Firma die Patente aufgekauft und etwas später das Team übernommen. Apple selbst stellt keine Smarthome-Kameras her. Das Unternehmen investiert kräftig jedoch in das gemeinsame Smarthome-Format Matter, das in diesem Herbst wohl unter iOS 16.1 aktiviert wird.

Spectral Edge

Spectral Edge war ein britischer Startup, finanziert durch UK Innovation and Science Seed Fund. Apple hat die kleine Firma Ende 2019 aufgekauft. Spectral Edge forschte im Bereich digitale Fotografie und maschinelles Lernen. Die Firma hat eine Technologie entwickelt, die mehrere Fotos zusammen mit Infrarotaufnahmen zu einem besseren Bild fusioniert.

Xris

Apple kauft übrigens nicht nur Firmen wegen ihrer Patente, sondern auch die Patente selbst. So ist es im Falle von Intel geschehen, als der Konzern seine Mobilsparte aufgelöst hat und an Cupertino verkauft. Intel als Firma existiert zwar, knapp 850 Patente, die ursprünglich auf Intel und seine Tochterfirmen registriert waren, führen jetzt Apple als Rechtebesitzer. Auch von einer südkoreanischen Firma Xris hat Apple Patente übernommen, die Firma forscht im Bereich Videotechnologie.