iPhone 14 Pro nur 146 Euro mit Tarif Free Unlimited Max: Ganze 1000 Euro sparen!

Echte Power-User wollen ein Top-Smartphone und dazu einen Mobilfunktarif, bei dem sie nicht auf das verbrauchte Datenvolumen schauen müssen. Ganz gleich, wie viele Serien und Hörbücher Sie auf dem Handy streamen oder wie viele E-Books Sie herunterladen – beim Vertrag O2 Free Unlimited Max spielt das gar keine Rolle. Sie haben unbegrenztes Datenvolumen mit maximal 500 MBit/s im 4G LTE/5G-Netz. Und passend dazu gibt es das iPhone 14 Pro mit dazu. Der besondere Preishammer dabei: Sie sparen fast 1.000 Euro gegenüber dem Tarif ohne Smartphone und einem Einzelkauf des iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Pro mit O2-Tarif Free Unlimited Max für 64,99 Euro mtl.

Das iPhone 14 Pro ist ein Top-Smartphone

Angefangen beim ansprechenden Design mit den neuen Farben Dunkellila, Silber, Gold und Space Schwarz über den schnellen A16-Bionic-Prozessor bis zum neuen Kamera-System mit einer 48-MP-Hauptkamera. Der 6,1-Zoll-Bildschirm vom iPhone 14 Pro setzt auf Super Retina XDR mit ProMotion und erstmals in einem iPhone auch über das Always-On Display – ermöglicht durch eine neue Bildwiederholrate von 1 Hz und verschiedene energiesparende Technologien. Dadurch wird der neue Sperrbildschirm noch praktischer, indem er Zeit, Widgets und Live-Aktivitäten auf einen Blick bereitstellt. Dazu gibt es viele praktischen Neuerungen mit iOS 16 wie Notruf SOS über Satellit und Unfallerkennung. Doch so viel Leistung hat natürlich ihren Preis: Apple verlangt für das iPhone 14 Pro in der Ausstattung mit 128 GB Speicher satte 1.299 Euro. Im Handel kostet das Modell etwas weniger: Der PC-WELT-Preisvergleich gibt als günstigstes Angebot 1.135 Euro aus. Doch es geht noch günstiger – im Bundle mit dem Tarif O2 Free Unlimited Max.

Lohnt sich das aktuelle Angebot von O2?

Ohne Smartphone kostet der O2-Handytarif “Free Unlimited Max” 59,99 Euro im Monat. Für nur 5 Euro mehr bei einer Vertragslaufzeit von 36 Monaten gibt es das iPhone 14 Pro mit dazu. Eine andere Laufzeit lohnt sich leider nicht – bei 24 Monaten bezahlen Sie 84,99 Euro monatlich.

Die Rechnung im Detail: Das Tarifbundle (iPhone 14 Pro & O2 Free Unlimited Max) kostet inklusive Versandkosten insgesamt 2.345,63 Euro über die Laufzeit von 36 Monaten. Ohne Handy würden Sie 2.159,64 Euro zuzüglich 39,99 Euro Anschlusspreis bezahlen, also 2.199,63 Euro. Folglich kostet Sie das iPhone 14 Pro mit 128 GB Speicher in diesem Bundle gerade mal 146 Euro.

Tipp: Falls Ihnen das Modell mit 128 GB Speicher nicht ausreicht: Für 4 Euro mehr im Monat oder in Summe für 144 Euro gibt es das 256-GB-Modell.

Kennzahlen des Tarifs O2 Free Unlimited Max

Unbegrenztes Datenvolumen (max. 500 MBit/s)

(max. 500 MBit/s) 4G LTE/5G

Ideal nutzbar für: Extrem schnelle Up- & Downloads, Video-Streaming in UHD-Qualität u.v.m.

Extrem schnelle Up- & Downloads, Video-Streaming in UHD-Qualität u.v.m. Allnet-Flat Telefon- & SMS-Flat in alle dt. Netze

Telefon- & SMS-Flat in alle dt. Netze EU-Roaming inklusive

