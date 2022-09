Top-Bundle bei O2 zum Start von iPhone 14 Pro

Vor wenigen Tagen hat Apple die neue iPhone-Familie vorgestellt. Vor allem das iPhone 14 Pro bietet viel Neues: Angefangen beim ansprechenden Design mit den neuen Farben Dunkellila, Silber, Gold und Space Schwarz über den schnellen A16-Bionic-Prozessor bis zum neuen Kamera-System mit einer 48-MP-Hauptkamera.

iPhone 14 Pro mit O2 Grow Tarif für 59,99 Euro mtl.

Der 6,1-Zoll-Bildschirm vom iPhone 14 Pro setzt auf Super Retina XDR mit ProMotion und erstmals in einem iPhone auch über das Always-On Display – ermöglicht durch eine neue Bildwiederholrate von 1 Hz und verschiedene energiesparende Technologien. Dadurch wird der neue Sperrbildschirm noch praktischer, indem er Zeit, Widgets und Live-Aktivitäten auf einen Blick bereitstellt. Dazu gibt es viele praktischen Neuerungen mit iOS 16 wie Notruf SOS über Satellit und Unfallerkennung. Doch so viel Leistung hat natürlich ihren Preis: Apple verlangt für das iPhone 14 Pro in der Ausstattung mit 128 GB Speicher satte 1.299 Euro. Doch es geht auch günstiger – im Bundle mit dem Tarif O2 Grow.

Der clevere Tarif, der mitwächst

Ohne Smartphone kostet O2 Grow mit 40 GB Inklusivvolumen 29,99 Euro im Monat. Ab dem zweiten Vertragsjahr gibt es für jedes Jahr 10 GB mehr Volumen. Das läuft so lange weiter, bis Sie den Vertrag kündigen. Beim O2 Grow-Tarif mit dabei sind 5G und O2 Connect, sodass Sie mit Highspeed online sind und von einer zweiten SIM-Karte mit derselben Telefonnummer profitieren. Damit bringen Sie etwa ein zusätzliches Smartphone, ein Tablet, eine Smartwatch oder einen mobilen Router ins Internet. Auf Wunsch gibt es die SIM-Karte auch als eSIM.

Für 30 Euro mehr im Monat gibt es das iPhone 14 Pro mit dazu. Bei einer Vertragslaufzeit von 36 Monaten entspricht das einem Gesamtpreis von 1.080 Euro für Neukunden. Rechnet man die einmalige Zuzahlung von 1 Euro, die Versandkosten von 4,99 Euro und den Anschlusspreis von 39,99 Euro dazu, bleibt eine Ersparnis von knapp 173 Euro. Auf den kommt dann noch der Wechselbonus von 100 Euro bei Mitnahme der Rufnummer zu O2. So liegt die Gesamtersparnis bei stolzen 273 Euro. Den Aktionspreis bei O2 gibt es nur bis 04.10.

Junge Leute unter 28 Jahren sparen monatlich weitere drei Euro und bezahlen dann 56,99 Euro. Ihre Gesamtersparnis beträgt dann maximal 381 Euro.

