iPhone 14: Robuste Nachfrage

Das berichtet “Apple World Today” in Anschluss an einen Artikel von “Investor’s Business Daily”. Apple nimmt seit vergangenen Freitag Vorbestellungen für die neue iPhone-14-Generation an, ab heute sind die neuen Geräte im Handel. Evercore ISI-Analyst Amit Daryanani habe am Montag in einer Mitteilung an die Kunden mitgeteilt, dass die Daten weiterhin auf eine ”robuste Nachfrage” nach den beiden Top-Geräten unter den neuen iPhones hinweisen. Daryanani bewertet Apple-Aktien demnach mit einem Kursziel von 185 als überdurchschnittlich.

Interessanterweise soll es speziell in China für die iPhone-14-Serie eine Flut von Vorbestellungen gegeben haben, was sogar die Online-Dienste des Konzerns aus Cupertino zum Absturz gebracht habe. Die Lieferzeit für das Pro und Pro Max betrage nun über fünf bis sechs Wochen, berichtet wiederum eine chinesische Zeitung. Noch weitere von Yahoo Finance zusammengefasste Analysten-Berichte bestätigen den positiven Trend ebenso für die neue Apple-Watch-Reihe und die AirPods Pro 2. Lange Lieferzeiten sind auch in Deutschland derzeit im Apple Store gegeben, das iPhone 14 Pro in Dunkellila wird man bei einer Bestellung heute erst Ende Oktober bekommen, andere Varianten sind eher erhältlich.

Vergleich mit Vorbestellung der Vorgängermodelle

Ein klein wenig dämpft Analyst Ming-Chi Kuo: Ihm zufolge weisen das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max im Vergleich zum iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max “neutrale” und “gute” Vorbestellungsergebnisse auf. Lieferzeiten von mehr als vier Wochen deuteten jedoch auf eine gute Nachfrage nach den neuen High-End-Geräten hin. Kuo hält es für “unklar”, ob Apple die Lieferprognosen für die Pro-Modelle erhöhen werde, aber es bestehe eine “wachsende” Chance, dass das Unternehmen die Bestellungen für das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus kürzen werde. Diese machen demnach etwa 45 Prozent der iPhone-14-Lieferungen aus.

Nachfrage trotzt der Makroökonomie

Eine robuste Nachfrage, die stärker sei als in den letzten Jahren, sieht auch Morgan-Stanley-Analyst Erik Woodring. Die Wartezeiten auf ein iPhone 14 Pro Max erreichten zu diesem Zeitpunkt des Produktzyklus einen neuen Bestwert seit sechs Jahren, das iPhone 14 Pro sei genauso stark nachgefragt wie das Vorjahresmodell. Die Nachfrage sei trotz der anhaltenden Inflation und der makroökonomischen Unsicherheit stärker als erwartet.