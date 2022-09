Ur-iPhone tritt in Stephen-King-Verfilmung auf

“Mr. Harrigan’s Phone” stammt aus einer Sammlung von Kurzgeschichten des Horror-Meisterschreibers Stephen King von 2020 und wurde nun von Netflix verfilmt – in den Hauptrollen Jaeden Martell und Donald Sutherland. Davon gibt es nun einen ersten Trailer, in dem das Ur-iPhone von 2007 eine prominente Rolle spielt. Die Geschichte wurde eigens dafür in die passende Zeit verlegt, schreibt “Apple Insider” in seinem Bericht dazu. Erzählt wird, wie ein junger Mann in einer kleinen Stadt sich mit dem Milliardär Mr. Harrigan anfreundet und viele Gespräche führt. Um auch unabhängig in Kontakt sein zu können, schenkt er ihm schließlich ein iPhone, denn der alte Mann ist begeistert von aktueller Technologie. Als dieser kurz darauf stirbt, steckt der junge Craig ihm das iPhone beim Begräbnis kurzerhand in die Tasche – und erhält wenig später einen Anruf von dem Verstorbenen unter dessen Nickname ”pirateking” und später auch Nachrichten. In der Folge ereignen sich mehrere mysteriöse tödliche Unfälle, die Menschen betreffen, mit denen Craig Probleme hat. Für das Drehbuch und die Regie zeichnet John Lee Hancock verantwortlich. Der Trailer lässt sich bei Youtube ansehen.

Die ”Bösen” haben kein iPhone

Im Trailer erhält man den Eindruck, dass eine Art Geist von Mr. Harrigan im Auftrag von Craig tötet, aber, so “Apple Insider”, ist es unwahrscheinlich, dass er bei den rachsüchtigen Morden sein iPhone direkt benutzt. Denn Regisseur Rian Johnson äußerte sich bereits im Jahr 2020 dazu, dass Apple es Filmemachern nicht erlaubt, Bösewichte zu zeigen, die ein iPhone vor der Kamera benutzen. Andererseits ist es in dem Fall unklar, wie weit der Einfluss von Apple bei einem nicht selbstproduzierten Film reicht. Bald wird man es erfahren: “Mr. Harrigan’s Phone” soll am 5. Oktober 2022 auf Netflix erscheinen. Weitere Informationen besonders zu den anderen beteiligten Schauspielern gibt es bei IMDb.

