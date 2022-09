Das müssen Sie tun, wenn Ihr iPhone 14 nicht aktiviert wird

In einer internen Notiz (via „Macrumors“) hat Apple bestätigt, dass manche Käufer des neuen iPhone 14 Probleme bei der Einrichtung des Geräts haben. Dabei verbindet sich das Gerät nicht mit dem vorhandenen Wlan-Netzwerk, obwohl der SSID-Name und das Passwort richtig sind. Der Hersteller untersucht das Problem und rät den betroffenen Kunden, das neue iPhone mit dem Mac oder dem Windows-Rechner zu verbinden und per iTunes oder Finder die Aktivierung abzuschließen.

Es gibt noch keine offiziellen Lösungen für das Problem mit dem Wlan bei den neuen iPhones, Apple rät seinen Support-Mitarbeitern, keine Reparatur-Anfrage dafür zu eröffnen. Zudem hat Apple gestern bereits iOS 16.0.1 nur für neue iPhones veröffentlicht, das Problem beheben soll. Allerdings sind uns keine Wege bekannt, ein nicht aktiviertes iPhone auf die neue Version zu aktualisieren, vor allem, wenn er sich nicht mit dem Wlan verbinden kann. Der Finder oder iTunes weisen jedoch darauf hin, dass eine neue Systemversion vorliegt, sobald man das Gerät mit dem Rechner verbindet. Vorausgesetzt ist natürlich, dass der Rechner mit dem Internet verbunden ist und die Software, sei es Finder oder iTunes, nach aktuellen Updates für das iPhone suchen kann.

Zudem ist auch ein neues Support-Dokument erschienen, in dem ein anderes Problem beschrieben wird. Selbst wenn man das eigene iPhone bis zu Ende eingerichtet hat, können sich die Dienste für Facetime und iMessage nicht aktivieren. Somit werden keine Facetime-Anrufe empfangen oder durchgestellt, die Nachrichten versendet nur SMS, die angeschriebenen Kontakte sehen falschen Konto-Angaben des Nutzers, beispielsweise E-Mail-Adresse, wenn die Telefonnummer für iMessage aktiviert ist. Dieses Problem wird ebenfalls von iOS 16.0.1 behoben.

