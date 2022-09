Sicherheitsupdates: macOS 12.6 und 11.7 schließen Lücken

In der Flut von Informationen zu iOS 16 und iPhone 14 ist nicht so richtig aufgefallen, dass Apple mehrere wichtige Sicherheitsupdates veröffentlicht hat. Wie wir schon berichteten, hat Apple außer iOS 16 auch iOS 15.7 veröffentlicht. Dieses Update schließt etliche Sicherheitslücken, und man sollte es unbedingt installieren, wenn man noch nicht zu iOS 16 wechseln möchte. Dieselben Sicherheitslücken werden auch mit iPadOS 15.7 geschlossen. Auch hier empfiehlt sich die zeitnahe Installation, zumal iPadOS 16 erst im Oktober erscheinen wird. Interessanter Aspekt: Neue iPhones hat Apple mit einer Version von iOS 16 ausgeliefert, das noch die Sicherheitslücke enthält, weshalb man bei der Einrichtung des neuen Telefons dringend sofort in die Systemeinstellungen gehen und nach Updates suchen sollte. Das neue iPhone bietet dann “iOS 16” an, installiert aber eine Version 16.0.1.

Beim Einrichten des iPhones bitte sofort nach den Updates schauen! Macwelt

Auch dem Mac hat Apple Sicherheitsupdates spendiert. Mit macOS Monterey 12.6 werden acht Sicherheitslücken geschlossen, und mit dem Update auf macOS Big Sur 11.7 zehn. Außerdem wird Safari 16 mit den Updates installiert, das Sicherheitslücken in Webkit und den Safari-Extensions schließt.

Das nächste große Update auf macOS Ventura soll “im Herbst” kommen, wir rechnen mit Mitte bis Ende Oktober, dann sollte auch das iPad für die neue Hauptversion bereit sein, in der Fassung iPadOS 16.1.