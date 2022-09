Neue Halterung für iPhone als Webcam – samt Alternativen

Zwar gibt es jetzt schon eine Funktion, die Apple als ”Continuity Camera” bezeichnet – damit lassen sich aber über das iPhone bisher nur Scans oder direkte Aufnahmen auf den Mac bringen, Apple beschreibt das ausführlich hier. Doch erst mit der auf Deutsch sogenannten “Kamera-Übergabe“ (Continuity Camera”) lässt sich das iPhone direkt als Webcam mit zusätzlichen Funktionen wie Center Stage (”Folgemodus”), Studiolicht, Desk-View und vieles andere nutzen. Dazu gibt es wiederum den Apple-Artikel zum kommenden macOS 13 Ventura, das dafür nämlich vorausgesetzt wird, ebenso wie ein iPhone mit mindestens iOS 16. Auch wir haben diese kommende Neuerung sowie ihre Voraussetzungen bereits ausführlich beschrieben.

Belkin war ”Erster”

Eine erste Lösung, um ein iPhone einfach und stabil an ein Macbook-Display anzuklemmen, hat früh bereits Belkin in Aussicht gestellt, dies wird inklusive verschiedenen interessanten Links von 9to5Mac vorgestellt. Noch ist unklar, wann und zu welchem Preis diese Halterung in den Shops verfügbar sein wird. Die Kolleg:innen von iPhone-Ticker.de haben auf weitere Optionen hingewiesen, nämlich auf 3D-Druckvorlagen, die man, das entsprechende Equipment vorausgesetzt, zu Hause selbst ausdrucken oder dies von Dienstleistern extern machen lassen kann.

“Elephant-Card“ ganz klein

Doch wer lieber auf fertige und vom Hersteller erprobte Lösungen vertraut, kann sich nun auch ”The Elephant Card” in der Größe einer Kreditkarte ansehen, mit der man ebenfalls ein iPhone leicht an einem Macbook-Display anschließen können soll. Die aus Polypropylen gefertigte Vorrichtung soll über Maße von 85,6 × 53,9 Millimeter verfügen, 1,6 Millimeter dünn sein und ein Gewicht von nur fünf Gramm haben. Ein kurzes Video auf Youtube zeigt die Halterung im Einsatz. Sie soll sich auch unterwegs leicht mitnehmen lassen, da sie in jede Brieftasche passe – wie eben eine Kreditkarte. Der Halter soll mit allen aktuellen iPhone-Modellen kompatibel sein, unabhängig davon, ob sie eine zusätzliche Hülle oder ein Bumper umgibt oder nicht. Entwickelt wurde die ”Elefanten-Karte” in Wien vom ”TeamNobile”. Der Clou – sie lässt sich sogar schon direkt bestellen und ausprobieren, wenn auch noch ohne die mit macOS 13 versprochene Funktionalität von ”Kamera-Übergabe”.

Die Halterung gibt es bei Amazon für 9,99 Euro

Wenige andere Lösungen

Ansonsten scheint uns der Markt für solche speziellen Lösungen noch sehr überschaubar, was sich mit Erscheinen von macOS Ventura vermutlich schnell ändern dürfte. Denn die iPhone-Kamera dürfte in der Regel deutlich besser sein und mehr Funktionen bieten als andere Webcams und auch die von Apple in Macbooks oder iMacs selbst verbauten. Aufgefallen ist uns noch ein Angebot bei Etsy mit einer iPhone-Halterung, die uns etwas gewöhnungsbedürftig erscheint, aber dafür auch nur knapp 8 Euro zuzüglich Versand kostet. Interessant finden wir ferner die “CloudValley Magnetische Handy Ständer, Handyhalterung“ bei Amazon.de für 15 Euro und ebenfalls schon bestellbar. Sie unterstützt auch MagSafe und die neuen iPhones 14 und lässt sich flexibel handhaben, offenbar auch als Aufsatz für einen iMac. Dies liegt daran, dass diese Halterung nicht mit einem Clip aufgesetzt wird, sondern recht beliebig an der Rückseite des Monitors anzubringen ist. Vielleicht eine der pfiffigeren Lösungen, wenn sie gut funktioniert …

Cloud Valley Handyhalterung be Amazon