Neues iPhone? Diese 10 Einstellungen sollten Sie sofort ändern

3. Haptische Tastatur aktivieren – oder den Ton ausschalten

Seit iOS 16 bietet Apple endlich eine Option zum Einschalten des haptischen Tastaturfeedbacks auch ohne Tastaturgeräusche. Diese Funktion müssen Sie jedoch erst aktivieren:

Öffnen Sie die Einstellungen Wählen Sie Töne & Haptik Tippen Sie auf Tastaturfeedback und aktivieren Sie die Haptik

In der gleichen Einstellung können Sie auch den Ton der Tastatur deaktivieren und sich fortan allein auf das haptische Feedback verlassen. Töne sind aber auch nur dann zu hören, wenn Sie Ihr iPhone nicht per Taste an der Seite stumm gestellt haben.