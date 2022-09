Warum sich das iPhone 14 lohnt

Das gleiche Gehäuse, das gleiche Display und offensichtlich auch der gleiche A15-Chip. Was hat Apple da eigentlich beim iPhone 14 gegenüber dem iPhone 13 geändert, und verlangt dafür 100 Euro mehr? Schaut man jedoch etwas genauer hin, lassen sich etliche Änderungen und Verbesserungen finden. Und damit ist nicht die Unfallerkennung gemeint, die oft groß herausgestellt wird, die in Europa aber wegen des seit 2018 verpflichtenden eCall-Systems in neu zugelassenen PKW-Modellen oft keinen Mehrwert bietet. Und das Notrufsystem per Satellit wird, wenn es auch in Europa verfügbar sein wird, in einer dicht besiedelten Region und mit meist guter Mobilnetzabdeckung nur selten benötigt werden. Im Alltag kommt es darum auf andere Dinge an. Und da hat das iPhone 14 ein paar Verbesserungen gegenüber dem iPhone 13 zu bieten.

Das Erbe vom iPhone 13 Pro

Den A15-Chip hat das iPhone 14 nicht vom iPhone 13, sondern vom iPhone 13 Pro geerbt. Das ist zwar keine große Innovation, aber ein begrüßenswertes Update. Und vom iPhone 13 Pro stammt auch der Chip und das Objektiv der Hauptkamera. Der Chip ist mit einer Pixelgröße von 1,9 µm größer als derjenige des iPhone 13 mit 1,7 µm, und das Objektiv ist mit einer Blende von ƒ/1.5 lichtstärker als beim Vorgängermodell. Das führt, wie Vergleiche zwischen iPhone 13 und iPhone 13 Pro zeigen, zu besseren und rauschärmeren Aufnahmen besonders unter schlechteren Lichtverhältnissen und im Nachtmodus. Bei der Ultraweitwinkelkamera hat Apple es aber beim Modell des iPhone 13 belassen. Also keine Verbesserung, Makroaufnahmen wie beim iPhone 13 Pro und iPhone 14 Pro sind darum nicht möglich.

Gemeinsamkeiten mit dem iPhone 14 Pro

Sowohl das iPhone 14 als auch das iPhone 14 Pro haben eine True-Depth-Kamera mit einer Lichtstärke von ƒ/1.9 und einem Autofokus. Dadurch werden die Bilder bei schlechteren Lichtverhältnissen rauschärmer, und bei Aufnahmen mit mehreren Personen wird schneller scharf gestellt. Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen dem iPhone 14 und dem iPhone 14 Pro ist die Photonic Engine. Hierbei handelt es sich um eine Weiterentwicklung von Deep Fusion. Deep Fusion, das ab dem iPhone 11 verfügbar war, kombiniert mithilfe der Neural Engine und Machine Learning neun unterschiedlich belichtete Aufnahmen zu einem einzigen Bild und vergleicht dabei jedes einzelne Pixel, um das Optimum zu ermitteln. Die Photonic Engine greift nun wesentlich früher in die Bildverarbeitung ein, was Apple so beschreibt: „Über eine tiefe Integration von Hardware und Software sorgt die Photonic Engine bei allen Kameras für noch bessere Fotos bei mittleren bis schlechten Lichtverhältnissen: bis zu 2-mal bei der Ultraweitwinkel-Kamera, 2-mal bei der True-Depth-Kamera und beeindruckende 2,5-mal bei der neuen Hauptkamera.“

Es handelt sich also nicht nur um eine verbesserte Software, die mit iOS 16 installiert wird, sondern auch um Verbesserungen in der Hardware, vermutlich beim Bildverarbeitungsprozessor. Die Photonic Engine wird es also auch nach der Installation von iOS 16 auf einem iPhone 13 nicht geben. Bei den Videoaufnahmen bieten iPhone 14 und iPhone 13 Pro ebenfalls Gemeinsamkeiten. So sind nun Aufnahmen im Kinomodus mit 30 fps auch in 4K möglich, beim iPhone 13 ist hier bei 1080p Schluss. Und der Action-Modus sorgt für verwacklungsfreie Aufnahmen, vermutlich ebenfalls mithilfe der Photonic Engine. Auch ein Feature, das es mit dem iPhone 13 nicht gibt. Und noch eine weitere Gemeinsamkeit: Der Bluetooth-Chip arbeitet nun nach dem Standard Bluetooth 5.3 und damit etwas energiesparender.

Kaufen oder nicht?

Wer die Anschaffung eines neuen iPhone geplant hat, aber kein Pro-Modell in Erwägung zieht, kann momentan bei Apple zwischen dem iPhone 12, 13 oder 14 wählen. Der Unterschied zwischen den Modellen liegt jeweils bei 100 Euro, zudem lässt sich bei den älteren Modellen im Handel noch etwas zusätzlich sparen. Beim iPhone 12 und beim iPhone 13 bekommt man mit A14 und A15 unterschiedliche Chips, aber dieselben Kameras und dieselbe Bildverarbeitung, beim iPhone 12 zudem ein etwas weniger helles Display. Außerdem muss man beim Preis berücksichtigen, dass das 12er-Modell in der Basisversion nur 64 GB installiert hat. Mit 128 GB ist es dann aber fast so teuer wie das iPhone 13. Dann ist das iPhone 13 auf jeden Fall empfehlenswerter, nicht zuletzt auch wegen der längeren Laufzeit.

Das iPhone 14 hat zwar fast denselben Chip wie das iPhone 13, aber bessere Kameras, eine fortschrittlichere Bildverarbeitung und einen besseren Videomodus. Für Vielfotografierer wäre das ein Grund, den Aufpreis gegenüber dem iPhone 13 zu zahlen. Schade nur, dass Apple hierzulande generell die Preise für die 14er iPhones erhöht und diejenigen für die älteren Modelle nicht gesenkt hat, wie es bisher üblich war.