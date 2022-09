So will Apple auf lange Lieferzeiten für iPhone 14 Pro antworten

Analyst Ming-Chi Kuo sieht eine starke Nachfrage nach den iPhone-14-Pro-Modellen und teilt aufgrund seiner jüngsten Umfrage mit, dass Apple Hon Hai (Foxconn) gebeten habe, die Produktionslinien des iPhone 14 auf die iPhone-14-Pro-Modelle umzustellen, schreibt er auf seinem Twitter-Account. Das soll dazu beitragen, Apples Produktmix/iPhone ASP im 4. Quartal 22 zu verbessern. ASP bedeutet ”Average Selling Price”, also der durchschnittliche Verkaufspreis, der bei den Pro-Modellen höher ist als bei den einfacheren Geräten. Basierend auf dieser Umstellung der Produktionslinie entspricht dies laut Kuo einer Erhöhung der Versandprognose für die iPhone-14-Pro-Modelle im vierten Quartal um etwa 10 Prozent. Außerdem glaubt der Analyst, dass die meisten Zulieferer in den nächsten Wochen von Apple ebenfalls Anfragen zur Erhöhung der Bestellungen für iPhone 14 Pro-Modelle erhalten werden.

Lange Lieferzeiten auch mal Gravis & Co.

Auch laut einem Bericht von ”Mackerkopf.de” im Anschluss an JP Morgan ist mit längeren Lieferzeiten aufgrund der höheren Nachfrage zu rechnen. Dies soll ähnlich für die neue Apple Watch Ultra gelten. Checkt man zum Beispiel die Verfügbarkeit des iPhone Pro 14 in den verschiedenen Farben und Größen im Apple Online Store oder auch in der Apple Store App, stellt man fest, dass man bis voraussichtlich Ende Oktober warten muss, um sein Modell in Empfang nehmen zu können. Beim iPhone 14 Pro Max kann es sogar bis in den November hinein dauern, gibt Apples Website Auskunft. Anbieter wie Gravis.de wollen zumindest das iPhone Pro mit 512 GB oder ein TB Speicherplatz sofort zur Verfügung haben, bei den kleineren Modellen muss man aber ebenfalls warten und kann nur vorbestellen. Auch bei Cyberport.de wird man auf längere Wartezeiten bis Ende Oktober und je nach Modell bis in den November hinein vertröstet. Insofern dürfte Apple sehr gut daran tun, die Produktion so gut wie möglich auf die Pro-Modelle zu konzentrieren, um die Lieferzeiten deutlich zu verkürzen.