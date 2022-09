Apple erhöht Euro-Preise im App Store um 20 Prozent

In einer Nachricht an die App-Entwickler hat Apple bekannt gegeben, dass man in einigen Regionen die Preise für die Apps und In-App-Käufe erhöht. Betroffen sind Chile, Ägypten, Japan, Malaysia, Pakistan, Polen, Südkorea, Schweden, Vietnam und alle Länder, die als Währung Euro haben, also auch Deutschland und Österreich. Die Abo-Preise sind von dieser Erhöhung nicht betroffen. Die Änderungen treten am 5. Oktober 2022 in Kraft, App-Entwickler haben bis dahin Zeit, die Preise für ihre Apps noch gegebenenfalls zu ändern. Die billigste App wird ab dem 5. Oktober 1,19 Euro kosten, bislang ist der niedrigste Preis im deutschen App Store 0,99 Euro.

Apple führt alle Änderungen in dieser Tabelle auf, für Montenegro gelten im Euro-Raum etwas niedrigere Preise als zum Beispiel in Deutschland, dort werden sie ebenfalls erhöht, aber nicht auf das Niveau vom restlichen Euro-Raum.

Wir haben noch die Tabelle mit den aktuell geltenden Preisen recherchiert und uns angeschaut, wie sich die Werte im Einzelnen ändern. Im Schnitt werden sich die Werte um zwanzig Prozent erhöhen, den größten Sprung macht eine App für 7,99 Euro, übernächste Woche wird sie zwei Euro mehr, also ein Viertel ihres ursprünglichen Preises kosten – 9,99 Euro.

Apple passt seine App-Preise regelmäßig an, zuletzt ist dies im August 2021 passiert.