Das verrät der Teardown von iFixit über das iPhone 14

Apple hat das Innenleben des iPhone 14 komplett umgestaltet, um es leichter reparieren zu können, schreibt iFixit – schon fast begeistert. Äußerlich sei es nicht sichtbar, doch innerlich handele es sich um die wichtigste Designänderung am iPhone seit Langem. Die Modelle iPhone 14 Pro und Pro Max dagegen zeigen noch die alte Architektur auf, die das selbstständige Reparieren deutlich schwerer macht. Wir hatten von den Neuerungen, die iFixit bei seinem ersten Teardown des iPhone 14 festgestellt hat, bereits summarisch berichtet. So kann man nun nach dem Lösen weniger Schrauben nicht nur das Frontglas abheben, sondern auch das Rückteil. Alle anderen Komponenten sind im Mittelteil mit dem Rahmen befestigt. Der innere Aufbau des iPhone 14 wurde von Apples Ingenieuren also komplett neu entwickelt, wodurch sich das iPhone jetzt wesentlich einfacher reparieren lässt. iFixit gibt dem iPhone 14 darum einen Score von 7 von 10 bei der Reparierfähigkeit – das entspricht dem besten Wert, den ein iPhone seit Langem bei den Reparatur-Spezialisten erreicht hat. Es wird sich noch zeigen müssen, ob sich dies auch bei den Kosten für Reparaturen niederschlägt.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 128 GB in Mitternacht

Shop Preis $799 Angebot ansehen

iFixit: Das “am besten zu reparierende iPhone seit Jahren”

Dies bedeutet: Das iPhone 14 lässt sich sowohl auf der Vorder- wie auch auf der Rückseite öffnen. Dadurch entsteht laut iFixit “ein Mittelrahmen in der Mitte, ein zugänglicher Bildschirm auf der einen, und ein abnehmbares Rückglas auf der anderen Seite” des Smartphones. Weniger Komponenten sind verklebt, dafür sind mehr mit leichter lösbaren Schrauben verbunden. Das Entfernen von zwei Schrauben ermöglicht dadurch den Zugriff auf das Display und die Rückseite. Diese deutliche optimierte Reparaturfähigkeit auch für Heimwerker:innen, die Apple offiziell gar nicht kommuniziert habe, gilt aber offenbar nur für das 6,1 Zoll-Standardmodell des iPhone 14, die Pro-Modelle folgen hier wie gesagt noch der “alten“ Philosophie. Das iPhone 14 Max mit 6,7 Zoll wird erst im Oktober für eine genaue Analyse zur Verfügung stehen.

Aber: Nur die Pro-Modelle bieten die ”echten” Neuerungen

Das knapp siebenminütige Video des iFixit-Teardown vom iPhone 14 findet sich direkt auf der Webseite von iFixit oder über Youtube. Es gipfelt gleich am Anfang in der Empfehlung, dass dies aufgrund der besseren Zugänglichkeit für Reparaturen das iPhone 14 ist, das man kaufen sollte – noch vor den Pro-Geräten. Was freilich bei Usern sicherlich unterschiedlich bewertet werden dürfte. Denn auch, wenn Apple einem die Reparatur oder den Austausch von Teilen nun leichter macht als vorher, sieht man in dem Video doch, dass man hier einiges an Geschick und dem passenden Spezialwerkzeug benötigt, um keinen Schaden statt der gewünschten Reparaturen anzurichten – viele werden daher lieber weiterhin auf die Apple-zertifizierten Dienste vertrauen und dafür mehr oder weniger zähneknirschend ihre Euros ”abdrücken”. Das wiederum spricht wegen der spannenden Neuerungen dann eindeutig eher für die iPhone 14 Pro, wie wir in diesem Artikel analysiert haben. Nur diese bringen Features wie “Dynamic Island”, den Apple A16 Bionic-Chip, ”Always-On” oder die bessere Kamera. Dementsprechend lassen sich die Prioritäten setzen – Bastler:in oder lieber das ”volle” Apple-iPhone-Programm.