Das ist eSIM im iPhone 14 – so funktioniert es

Apple setzt seit dem iPhone XS auf die eSIM (embedded SIM), eine programmierbare interne Version der SIM-Karte (Subscriber Identity Module), die zur Identifizierung des Telefons in Mobilfunknetzen verwendet wird. Mit den US-Modellen der iPhone-14-Serie hat Apple den physischen Steckplatz für die SIM-Karte abgeschafft, die in Deutschland verkauften Modelle haben den Slot noch. Aber auch bei anderen iPhone-Modellen und iPads wird die eSIM-Flexibilität weiter ausgebaut – beim Einrichten eines neuen iPhones benötigen Sie schon heute keine SIM-Karte, bis Sie es für den Mobilfunk konfigurieren wollen.

Jahrzehntelang war eine SIM-Karte eine sichere Hardwarekomponente, die in einen Steckplatz in Telefonen der meisten Netze weltweit passte. Eine SIM bietet festcodierte, eindeutige ID-Informationen für ein Telefon, um sich in ein Netz einzuwählen oder sich beim Roaming zu identifizieren. Mit einer SIM kann ein Netzbetreiber eine oder mehrere Telefonnummern und Abrechnungsinformationen mit einem bestimmten Mobilfunkgerät verknüpfen. (Technisch gesehen wurden SIMs in einer von zwei Arten von Mobilfunknetzen verwendet, nämlich in denen, die den GSM-Standard verwenden. GSM war vorherrschend und bildete die Grundlage für die Entwicklung der 4G- und 5G-Technologien. Der konkurrierende Standard, CDMA, ist fast ausgestorben.)

Was genau ist eine eSIM? Welche iPhones und iPads funktionieren mit einer – oder mehreren? Und wie verwaltet man eine eSIM? Gehen wir diesen Fragen nach.

Was ist eine eSIM?

SIMs wurden in der Ära der Klapphandys und früher entwickelt und sind nichts weiter als ein externes Stück vorgefertigter Schaltkreise, die in der damaligen Hardware nicht zu verwalten waren. Ein modernes iPhone, iPad oder ähnliche Android- und andere Geräte benötigen nur eine SIM, um die alte Mobilfunkinfrastruktur zu nutzen.

SIM-Karten wurden mit der Zeit immer kleiner, mittlerweile sind sie in das Innere des iPhones gewandert Iaremenko Sergii / Shutterstock.com

Eine eSIM ist immer noch ein Schaltkreis, aber sie ist in das Smartphone oder Tablet eingebettet und kann umprogrammiert werden. Sie kann die für die Interaktion mit einem Mobilfunknetz erforderlichen Daten so laden, als wäre sie eine herausnehmbare Karte mit einer fest eingebauten Identität. Die Netzbetreiber müssen ihre Netze für die Zusammenarbeit mit eSIMs aktualisieren, um die Aktivierung und Integration mit ihren Abrechnungssystemen zu ermöglichen, aber eine eSIM erfüllt dieselbe Funktion.

Ist eine eSIM besser als eine SIM-Karte?

Dass man sich nicht mit SIM-Karten herumschlagen muss, ist ein großer Vorteil. Erstens können Sie eine eSIM in der Regel für einen monatlichen Dienst oder einen Prepaid-Tarif auf Ihrem Telefon aktivieren, ohne mit einem Kundendienstmitarbeiter in Kontakt zu treten, und Sie müssen fast nie persönlich in ein Mobilfunkgeschäft gehen.

Zweitens müssen Sie nicht warten, bis Sie das mit Schaltkreisen versehene Stück Plastik, das eine SIM-Karte ist, erhalten. Drittens muss man sich nicht mehr darum kümmern, den SIM-Steckplatz zu öffnen – mit dem SIM-Entnahmewerkzeug von Apple, das man bei Bedarf sicher nicht findet und stattdessen zu einer Büroklammer greift – und eine SIM-Karte in der Größe eines Kleinkind-Fingernagels zu handhaben und eine andere einzusetzen. Mir ist schon eine SIM-Karte unwiederbringlich in eine Klaviertastatur gefallen, und andere sind über den Boden eines Flughafencafés geflattert, als ich mit meiner Familie in einem anderen Land ankam und den lokalen Dienst nutzen wollte.

Hat die eSIM Auswirkungen auf ein entsperrtes oder gesperrtes Smartphone?

Eine eSIM ist zwar programmierbar und wird vollständig digital gehandhabt, hat aber keinen Einfluss darauf, ob ein Telefon oder Tablet, das diese Technologie enthält, von dem Netzbetreiber, in dessen Netz Sie Ihr Gerät verwenden, gesperrt oder entsperrt wird. Ob Sie Ihr iPhone für die Nutzung in einem anderen Netz entsperren können, hängt von den Richtlinien des Netzbetreibers ab, unabhängig davon, ob Sie eine SIM oder eine eSIM verwenden. Telekom, O 2 und Vodafone informieren Sie über Details zur eSIM.

Es gibt Befürchtungen, dass Netzbetreiber das iPhone 14 und künftige Modelle, die nur mit einer eSIM ausgestattet sind, nutzen könnten, um die Bindung an ihr Netz zu gewährleisten. Das ist jedoch bereits bei Netzbetreibern der Fall, die ein Telefon mit physischen SIM-Karten an ihr Netz binden, sodass es schwer vorstellbar ist, dass eine eSIM eine noch strengere Einschränkung darstellt.

Wie erhalte ich Mobilfunkdienste im Ausland?

Früher musste man eine Hardware-SIM austauschen, wenn man in ein anderes Land reiste. Mit einer eSIM können Sie immer noch einen zweiten Tarif für außerhalb des Gebietes, in dem Sie kostenloses Roaming genießen, hinzufügen. Wenn Sie nach Hause zurückkehren, deaktivieren Sie einfach die eSIM. Es gibt jedoch einige Länder, in denen die eSIM noch nicht eingeführt ist, und ein iPhone 14 oder ein neueres Modell, das nur über eine eSIM verfügt, funktioniert in einigen Ländern oder bei den dort bevorzugten Anbietern möglicherweise nicht. Analysten gehen davon aus, dass Apple mit diesem Schritt versucht, die eSIM-Einführung voranzutreiben. Das könnte funktionieren.

Erkundigen Sie sich vor Ihrer Reise bei Ihrem Anbieter, ob er in dem Land, in das Sie reisen, einen entsprechenden Dienst anbietet. Auch wenn Ihr iPhone für inländische Dienste gesperrt bleibt, können Sie bei vielen Anbietern den Dienst außerhalb Ihres Heimatlandes oder Ihrer Region nutzen, wenn Sie bestimmte Bedingungen erfüllen (z. B. wenn Sie Ihr Telefon abbezahlt haben, wenn der Anbieter den Kauf finanziert, oder wenn seit der Einrichtung Ihres Kontos eine bestimmte Zeit verstrichen ist), oder sie bieten Zusatzleistungen für Ihren Plan an, die eine internationale Abdeckung ermöglichen.

Welche iPhones und iPads unterstützen eSIMs?

Apple hat die Unterstützung für eine eSIM zusätzlich zu einer herausnehmbaren SIM-Karte mit dem iPhone XS, iPhone XS Max und iPhone XR eingeführt. Diese Kombination aus herausnehmbarer SIM und eSIM wird bis zur iPhone-14-Serie beibehalten, mit Ausnahme der iPhone-14-Modelle, die nur in den USA erhältlich sind.

Mit der iPhone-13-Serie können Sie eine herausnehmbare SIM-Karte plus eine eSIM-Karte oder zwei eSIM-Karten für Ihren Dienst verwenden. Dieses Modell markiert den Übergang zu einem Modell, bei dem einige Mobilfunkanbieter eine eSIM für Ihren Hauptdienst aktivieren oder Ihnen die Möglichkeit dazu geben. In beiden Fällen bleibt ein eSIM-“Steckplatz” für das Roaming frei.

Bei der iPhone-14-Serie können Sie eine oder zwei aktive eSIMs verwenden und Berichten zufolge bis zu acht eSIMs speichern, die Sie ein- und auswechseln können. Apple hat dieses Detail nicht veröffentlicht, und es ist unklar, ob die iPhone-14-Modelle außerhalb der USA die gleiche Offline-eSIM-Speicherung ermöglichen werden.

Vielreisende in vielen Ländern werden es zu schätzen wissen, wenn sie viele eSIMs speichern können. Diejenigen unter uns, die weniger oft oder weniger weit reisen, werden den eSIM-Dienst wahrscheinlich nur während einer Reise hinzufügen, wobei der Dienst der eSIM innerhalb einer bestimmten Anzahl von Tagen nach der Aktivierung abläuft.

Apple unterstützt auch eSIMs auf Wi-Fi/Mobilfunk-iPads, beginnend mit dem iPad Mini der 5. Generation, dem iPad der 7. Generation, dem iPad Air der 3. Generation, dem iPad Pro der 3. Generation. Ein iPad kann zwei eSIM-Profile speichern, aber immer nur eines aktivieren.

Wie werden eSIMs aktiviert?

Apple weist darauf hin, dass es drei verschiedene Arten der eSIM-Unterstützung gibt, die je nach Anbieter variieren:

eSIM-Carrieraktivierung: Sie können ein neues Telefon mit einer dem Telefon zugewiesenen eSIM aktivieren.

eSIM-Schnellübertragung: Wenn Sie ein bestehendes iPhone haben, dem eine Telefonnummer zugewiesen ist – sei es eine physische SIM oder eine eSIM –, können Sie dieses Telefon auf die eSIM eines neuen iPhone übertragen. Für eine physische SIM-Karte gibt es einen zusätzlichen Schritt, den Sie auf Ihrem Telefon durchführen können, um es in eine eSIM-Karte “umzuwandeln”.

Andere Methoden: Bei manchen Mobilfunkanbietern müssen Sie zur Aktivierung einer eSIM einen QR-Code scannen oder eine vom Anbieter bereitgestellte App verwenden. Dies ist in der Regel der Fall, wenn Sie einen Prepaid-Tarif oder einen zeitlich begrenzten Tarif für Reisen erwerben.

Apple hat ein Verfahren entwickelt, mit dem Sie eine eSIM einrichten können, wenn Sie ein iPhone mit einem unterstützenden Anbieter aktivieren.

Eine Kombination aus Anweisungen des Mobilfunkanbieters und der Apple-Bildschirmunterstützung, oft unter “Einstellungen > Mobilfunk”, führt Sie auf dem iPhone durch diesen Prozess.

Auf dem iPad hat Apple die Aktivierung von Mobilfunktarifen immer über “Einstellungen > Mobilfunkdaten” vorgenommen. Das ist auch bei einer eSIM der Fall. Da iPads nicht direkt eine Telefonnummer verwenden, ist das Aktivieren und Wechseln von Diensten einfacher. (Nominell weist ein Anbieter eine Nummer für die Rechnungsstellung zu, aber Sie können sie nicht für SMS oder Sprachanrufe verwenden.) Eine eSIM kann je nach Anbieter aktiviert werden, wenn Sie sich auf Ihrem iPad für einen Tarif anmelden, indem Sie einen QR-Code scannen oder eine Anbieter-App verwenden.

Wo befinden sich die eSIM-Einstellungen?

Sobald Sie zwei SIM-Karten in beliebiger Kombination aktiviert haben, können Sie sie über “Einstellungen > Mobilfunk” oder “Einstellungen > Mobilfunkdaten” verwalten. In der Statusleiste sehen Sie außerdem zwei Zeilen, eine für jeden Anbieter, die den Netzwerknamen und den Verbindungsstatus für jeden Anbieter enthalten, der Apples Mobilfunksymbole verwendet.

Bei zwei aktiven Tarifen zeigt die Statusleiste jeweils eine Zeile mit Informationen an. Wenn Sie Apps verwenden, die Mobilfunkdienste auf dem iPhone unterstützen, können Sie auswählen, welche Leitung für Textnachrichten und Anrufe verwendet werden soll, und Sie können festlegen, welcher Tarif Ihre Mobilfunkdaten überträgt. Wie Sie Dual-SIM am iPhone nutzen, haben wir hier beschreiben.

Dieser Artikel ist zuerst bei Macworld erschienen