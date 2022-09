Diese iPhone-14-Modelle sind beliebt

Apples neue Produkte sind mal wieder ausverkauft, auf das iPhone 14 Pro in beliebiger Farbe und Größe muss man sich bis Ende Oktober gedulden, auf das Max gar bis Anfang November. Apple will diese Lieferprobleme angehen, wie genau, lesen Sie hier. Wir haben uns derweil anhand der Daten aus unseren Affiliate-Käufen über Amazon und Media Markt angeschaut, welche Modelle bei den Kunden beliebt sind. Unsere Daten haben keinen Anspruch auf eine repräsentative Umfrage, da das Publikum bereits durch unsere Inhalte etwas vorgefiltert ist. Es ist aber ein Blick auf die Daten, die Apple beispielsweise nie veröffentlichen wird.

Welches iPhone-14-Modell ist am beliebtesten?

Los geht es mit dem Modell. Gleich auf den ersten Blick auf das Diagramm unten sieht man, dass die Pro-Modelle deutlich beliebter sind. In Summe kommen sie auf knapp 97 Prozent aller Bestellungen, die Einstiegs-iPhones dann entsprechend auf drei. Das iPhone 14 Plus kann man gar als einen veritablen Flop titulieren, davon haben die Kunden 0,5 Prozent von der Gesamtmenge an vertriebenen iPhones 14 gekauft. Selbst wenn man nur die Einstiegs-iPhones nimmt, ist das “Normal”-iPhone 14 deutlich beliebter, das Plus kommt nur auf ein Sechstel, also 16 Prozent aller gekauften Einstiegs-iPhones.

Die beliebteste Größe des iPhones 14

Seit dem iPhone 13 bietet Apple als Einstiegsgröße der iPhones gleich 128 GB Flashspeicher, noch mit dem iPhone 12 (Mini) musste man entscheiden, ob man bei 64 GB bleibt und gleich in iCloud investiert, oder mehr Geld für 128 GB ausgibt. Das iPhone 14 kommt ebenfalls mit der Minimalgröße von 128 GB, der Speicher bietet genügend Platz für eine mittelgroße Fotomediathek, Spiele-Apps, und Dateien, die beim täglichen Gebrauch anfallen. Kein Wunder, dass diese Größe fast quer durch die Bank bei allen Modellen am beliebtesten ist. Insgesamt kommen die kleinsten iPhones auf 53 Prozent aller verkauften Modelle, knapp dahinter folgen die 256-GB-Modelle mit 37 Prozent, den Rest, also rund 9 Prozent, machen die 512-GB- und 1-TB-Modelle. Nur beim iPhone 14 Pro Max ist das Bild etwas anders. Die 256-GB-Größe ist mit 60 Prozent gekauften Max-Geräte am beliebtesten, danach folgt mit 32 Prozent die 128-GB-Größe. Das ist insofern nachvollziehbar, als das iPhone 14 Pro Max als ein Profi-Gerät gesehen ist. Will man damit filmen, vor allem im Pro-Raw-Format, kommt man mit den 128 GB schnell ans Limit.

Die beliebteste Farbe des iPhones 14

Das iPhone kann jede Farbe haben, solange es schwarz ist. Angeblich Steve Jobs

Offenbar haben die Apple-Kunden diese Lebensweisheit verinnerlicht, denn die dunklen Farben des iPhones 14 (Mitternachsblau) und des iPhone 14 Pro (Space Schwarz) sind insgesamt und in jeder Modellkathegorie am beliebtesten, gemeinsam kommen sie auf knapp 47 Prozent von allen angebotenen Farben. Danach folgt Dunkellila (26 Prozent von allen gekauften iPhones), weiter folgt Silber mit 16 Prozent von allen verkauften iPhones. Product Red und Blau (beim iPhone 14 ohne Pro) haben wir in den Daten nicht gesehen, deswegen tauchen sie nicht in der Auswertung auf.

Da die Zahlen von den Einstiegs-iPhones so niedrig sind, haben wir uns im Detail angesehen, zu welchen Farben die Kunden beim Pro am ehesten greifen. Space Schwarz kommt hier auf rund 47 Prozent aller verkauften iPhones, Dunkellila auf 27 Prozent, danach folgt Silber mit 17 Prozent, am wenigsten beliebt ist die Farbe Gold mit 9 Prozent.

Fazit

Dröselt man die ganzen Daten nach Modell, Größe und Farbe auf, stellt sich heraus, dass das iPhone 14 Pro 128 GB in Space Schwarz das beliebteste Modell unter den neuen iPhones ist, es kommt auf 19,5 Prozent aller verkauften iPhones 14 auf. Weit abgeschlagen mit rund neun Prozent folgen das iPhone 14 Pro 256 GB ebenfalls in Space Schwarz und das iPhone 14 Pro Max mit 256 GB in Space Schwarz. Restlichen Modelle machen jeweils knapp fünf Prozent oder weniger aus. Will man also auf etwas kürzere Lieferzeiten spekulieren, muss man entweder ganz auf Pro-iPhone verzichten, oder zu hellen Farben wie Silber oder Gold greifen.

