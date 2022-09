21.9.22: Die Macht der großen Zahl

Macwelt wünscht einen guten Morgen! Als die Welt des Internets noch jung war und Computer noch richtige Computer, da waren Suchmaschinen oft nur bessere Telefonbücher, in denen Maschinen eben schneller einen Suchbegriff gefunden haben als Menschen. Die seinerzeit erfolgreichste Firma hieß Yahoo und was an sich “Scheusal” bedeutet, war ein Akronym, das die Funktionsweise der Suchmaschine umschrieb: Yet Another Hierarchical Officious Oracle. Das H in Yahoo war Programm: Auf der Startseite waren die aus Sicht der Betreiber wichtigsten Themen zu sehen, für Unterthemen wie “Sport”, “Kultur”, “Politik” oder eben “Computer” gab es eigene Seiten, darunter weitere Unterseiten und darunter noch welche. An sich keine schlechte Idee, wenn man eine übersichtliche Gesamtheit von Suchergebnissen präsentiert. Yahoos Geschäftsmodell war es, auf den hierarchischen Übersichtseiten Werbung anzuzeigen, die man sich teuer bezahlen ließ – je weiter oben in der Hierarchie die Anzeige stehen sollte, desto teurer wurde sie. Das ging so lange gut, bis Google das Geschäftsmodell von Yahoo und anderen über den Haufen warf und das Wort “googlen” zum Synomym für “im Web suchen” wurde.

Am 21. September 1999 verabschiedete sich Google offiziell vom Beta-Status. Das Konzept war von Anfang an ein anderes: Nicht eine wie auch immer geartete Redaktion bei Google entschied, was wichtig war und oben zu stehen hatte, sondern ein Algorithmus. Und der achtete nicht nur darauf, wie häufig und im welchen Zusammenhang der Suchbegriff auf der nämlichen Seite genannt wurde und wie viele Links von der Seite weg führten, sondern vor allem, wie viele darauf verwiesen. Die Logik ist klar: Je mehr andere themenverwandte Seiten auf eine Seite verweisen, umso relevanter muss diese sein.

Natürlich kann man den Google-Algorithmus nicht auf diese eine Besonderheit reduzieren, zur Relevanz trägt weit mehr bei, was in einem stetigen Prozess auch immer wieder verändert. Google hat aber die Herausforderung des Internet schneller begriffen als Yahoo sein Geld zählen konnte: Denn auch wenn das Web nicht in die mathematische Unendlichkeit wachsen kann, so ist es doch die schiere Unendlichkeit einer sehr großen Zahl. Ein Gogool, nachdem sich das von Berkeley-Studenten gegründete Unternehmen benannt hatte, ist als 10100 definiert.

Und noch etwas hat Google ganz anders gemacht als Yahoo, das Ende der Neunziger mit einer überladenen Startseite zu nerven begann: Die Startseite besteht in Wesentlichen aus einer Suchmaske auf weißem Grund. Praktisch nichts lädt schneller.

Eine werbefreie Startseite, das ging natürlich nur, wenn man die Werbung auslagert. Aus Sicht Googles funktioniert das heute immer noch bestens, Anwender bekommen allmählich Zweifel, ob wirklich eine jede Website, die sie besuchen, so viel über ihr Such- und Kaufinteresse wissen sollte, dass Google maßgeschneiderte Werbung platzieren kann. Das ist natürlich auch sehr stark verkürzt, aber die Welt des Internets ist heute so, weil sich Googles Ideen durchgesetzt hatten.

In Google hatte Apple Ende der Neunziger an sich den idealen Partner gefunden, um der Computerhersteller zu werden, der das Internet am besten verstand. Der iMac als der erste auf die Generation Internet zugeschnittene Computer war seinerzeit auch noch jung, und noch heute ist Google die Standardsuchmaschine für Apples Browser Safari – Google zahlt Apple dafür einige Milliarden US-Dollar im Jahr. Noch im Jahr 2007, als das iPhone auf dem Markt kam, erschienen Apple und Google wie ein Herz und eine Seele. Auf das erste taugliche Internetsmartphone durften anfangs nur Apple und Google native Anwendungen installieren, Maps, Youtube und dergleichen. Der damalige CEO Eric Schmidt saß in Apples Aufsichtsrat, aber nicht mehr lange. Denn das Geschäft mit dem mobilen Internet wollte Google nicht nur als Juniorpartner Apples betreiben – und baute seinen Neuerwerb Android zum zweiten Pol eines faktischen Duopols der Internetwelt von heute aus.

Lesetipps für den Mittwoch:

Nicht nur geschüttelt: Die Kamera des iPhone 14 Pro verursacht in Apps von Dritten Probleme, die Apple nächste Woche mit einem Update beheben will. Nun aber tauchen neue Berichte über einen Bug auf, der Apples eigene Kamera-App betrifft. Manche Anwender klagen darüber, die App würde gefühlt ewig, also konkret etwa fünf Sekunden zum Starten brauchen. So wäre sie gerade für Schnappschüsse reichlich ungeeignet. Ob die Fehler zusammenhängen und sich mit einem Update beheben lassen, ist noch nicht bekannt.

Verbessert: Während kritische Bugs in iOS 16 Apple mit einem schnellen Wartungsupdate nächste Woche beheben will, wird es mit iOS 16.1 noch bis weit in den Oktober dauern, dann aber liefert das System einige neue Features nach, die es nicht in die erste Fassung geschafft haben. Seit gestern liegt Entwicklern die zweite Beta von iOS 16.1 vor – und schon kursieren Berichte über eine Änderung, die vielen sinnvoll erscheint. Denn schaltete man auf kompatiblen iPhones die Batteriestandsanzeige in Prozent an, war die Verwirrung groß, da das Batteriesymbol bis zu einer Restladung von 20 Prozent komplett gefüllt blieb. Das ändert Apple nun und zeigt hinter der Zahl auch ein graduell gefülltes Symbol. Die Public Beta 2 von iOS 16.1 sollte heute veröffentlicht werden.

Geht auch ohne: Eine weitere Neuerung in iOS 16.1 betrifft die Fitness-App. Aus dieser heraus kann man den Dienst Fitness+ abonnieren, auch wenn man keine Apple Watch nutzt. Das betrifft zudem tvOS 16.1.

Laut: Die Apple Watch Ultra kommt an diesem Freitag in den Handel, erste Testgeräte sind bereits in Gebrauch. Von einer interessanten Funktion erzählt etwa MacRumors: Drück man die orange Action.Taste links am Gehäuse und hält sie fest, ertönt eine Sirene, die es auf eine Lautstärke von 86 dB bringt und in 180 Metern Entfernung noch gehört werden soll. Das soll Notrufe erleichtern. Die Funktionen der Action-Taste sind aber konfigurierbar, schon beim Einrichten der Uhr wird man gefragt, welche Aktionen oder Shortcuts die Taste auslösen soll. Neben der App Siren veröffentlicht Apple exklusiv für die Apple Watch noch eine andere App namens Depth, die bis zu Tiefen von 40 Metern Tauchern die aktuelle und die maximale Tiefe des Tauchgangs sowie die Wassertemperatur anzeigen will.

Da geht noch mehr: Die dynamische Insel des iPhone 14 Pro hat selbst gestandene Apple-Beobachter überrascht. Dass die Notch sich in den Pro-Modellen ändern würde, war schon länger bekannt, wie Apple aber konkret die Sache angehen würde, weiß man erst seit zwei Wochen. Mittlerweile machen sich Entwickler Gedanken, was sie mit ihren Apps mit der dynamischen Insel anfangen können und was Apple noch über die bisherigen Funktionen in die API integrieren könnte, um die Lösung noch interaktiver zu machen. Michael Simon hat sich die Sache näher angesehen.

Mehr Sound: 9to5Mac hat in der zweiten Beta von iOS 16.1 Code gefunden, der darauf schließen lässt, dass man künftig mehr als zwei Homepods miteineinader koppeln kann. So könne man unter Umständen mit mehreren Airplay-2-Lautsprechern ein Surroundsystem aufbauen, die bisherige Multiroom-Anordnung erlaubt nur, ein Monosignal an mehreren Orten gleichzeitig abzuspielen.

Schneller: Bis der neue WLAN-Standard WiFI 7 auf Smartphones kommt, wird es 2024, berichtet Digitimes. WIFI 7 soll laut der WiFi-Allianz mit den gleichen Antennen 2,4 mal schneller sein als WiFi 6, Downloadgeschwindigkeiten von 30 bis 40 Gbps sollen damit möglich werden. iPhones nutzen derzeit noch WiFi 6, Apple werde vermutlich den direkten Nachfolger WiFi 6E übersprungen und in zwei Jahren direkt auf WiFi 7 umsteigen.

Mehr von Foundry:

Ebay Kleinanzeigen: Das ist ab sofort neu

Die neue Funktion “Direkt kaufen” ist jetzt bei Ebay Kleinanzeigen verfügbar und das Limit für “Sicher bezahlen” wurde angehoben. Plus: Ein Überblick über alle kommenden Neuerungen, wie beispielsweise der neue Name für Ebay Kleinanzeigen. Weiter …

Lastpass: Hacker konnten vier Tage auf Systeme zugreifen

Während eines Hacks im August 2022 hatten Angreifer vier Tage lang Zugriff auf die Systeme des Passwort-Managers Lastpass. Weiter …

Bundesjustizminister: 200 Millionen für Digitalisierung der Justiz

Der sogenannte Pakt für den Rechtsstaat hat zur Schaffung neuer Stellen in Justizbehörden beigetragen. Jetzt soll es eine Nachfolge-Vereinbarung geben. Weiter …

EuGH kippt deutsche Vorratsdatenspeicherung

Der EuGH hat die deutschen Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung für rechtswidrig erklärt. Justizminister Marco Buschmann kündigte bereits eine schnelle Streichung der entsprechenden Passagen an. Weiter …