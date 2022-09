WiFi 7 kommt erst 2024 auf Smartphones

WiFi 7 kann durch seine moderne Technologie letztlich bis zu 2,4-mal schnellere Geschwindigkeiten als Wi-Fi 6 mit der gleichen Anzahl von Antennen ermöglichen, schreibt “Macrumors” im Anschluss an eine Meldung bei “Digitimes”. WiFi 7 soll voraussichtlich Geschwindigkeiten “von mindestens 30” Gigabit pro Sekunde bieten und könnte laut Wi-Fi-Allianz sogar 40 Gbps erreichen. Damit wäre es schnell genug für die nächste Generation von AR/VR, 8K-Videostreaming und Gaming-Geräte. WiFi 6 bietet im Vergleich Geschwindigkeiten von lediglich bis zu 9,6 Gbit/s, WiFi 5 sogar nur maximal 3,5 Gbit/s. Damit würde WiFi 7 beim Erscheinen eine deutliche Verbesserung in Performance und Geschwindigkeit bringen. Wann Apple seinerseits WiFi 7 einführen wird, ist noch unbekannt. Da der Konzern aus Cupertino aber nicht einmal WiFi 6E nutzt, das 2019 erschien, sondern seine Geräte immer noch Wi-Fi 6 verwenden lässt, bestehe die Möglichkeit, dass Apple bis zur Einführung von WiFi 7 in voraussichtlich zwei Jahren bei WiFi 6 bleibt und Wi-Fi 6E ganz überspringt. Der Grund könnte für “Digitimes” darin liegen, dass WiFi 6E angesichts der bevorstehenden Einführung von WiFi 7 “nur eine Übergangstechnologie” (“just a transitional technology”) ist.

