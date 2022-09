Das muss man bei der Temperaturmessung der Apple Watch beachten

Mit dem Temperatursensor hat Apple nach zwei Jahren wieder eine neue Gesundheitsfunktion vorgestellt: Die beiden neuen Modelle Series 8 und Ultra können am Handgelenk eine relative Temperatur feststellen. Apple hat es in einem Atemzug mit der retrospektiven Ovulationsschätzung erwähnt, deswegen wird die Temperaturmessung als ein exklusives Feature für Frauen behandelt. Dem ist nicht so, sicherlich kann eine kontinuierliche Temperaturmessung über mehrere Nächte bessere Einblicke in die reproduktive Gesundheit einer Frau bringen, die Temperaturmessung auf der Apple Watch kann selbstverständlich auch ein Mann aktivieren. Der Hinweis auf eine erhöhte Temperatur kann auf eine Infektion schließen lassen, selbst wenn noch keine schwerwiegenden Symptome aufgetreten sind und der Nutzer selbst nichts spürt. Es gibt bereits erste Studien, die eine hohe Korrelation zwischen einer Covid19-Infektion und der von einem Fitnesstracker gemessenen erhöhten Hauttemperatur nachgewiesen haben.

So richtet man die Temperaturmessung auf der Apple Watch ein:

Überprüfen Sie, ob Ihre Schlafanalyse eingerichtet ist, dies ist in der Health-Appp auf dem iPhone möglich Überprüfen Sie, ob Ihre Apple Watch den Schlaff erfassen kann, die Einstellung ist entweder in der Watch-App auf dem iPhone sichtbar: “Schlaf -> Schlaferfassung mit der Apple Watch” oder direkt in der Schlaf-App auf der Apple Watch. Stellen Sie sicher, dass der Fokus “Schlafen” eingerichtet ist und mindestens vier Stunden umfasst. Diese Einstellung findet sich in der Einstellungen-App auf dem iPhone unter “Fokus -> Schlafen”

Damit die Apple Watch Ihre Hauttemperatur auswerten kann, braucht sie mindestens fünf Nächte Vorlauf, um die Durchschnittstemperatur festzustellen, danach kann man die Schwankungen in der Health-App beobachten.

Wie misst die Apple Watch Hauttemperatur

In einem Support-Dokument beschreibt Apple, wie genau das Gerät die Hauttemperatur misst: Die Messung findet nur in der Nacht statt, offenbar um Messfehler zu vermeiden, wenn sich der Träger oder Trägerin (während des Tages) bewegt. Anders als bei der Sauerstoffsättigungs-App gibt es keine Option, wenn die Watch die Temperatur auf Abruf misst, dies passiert automatisch alle fünf Sekunden und wohl nur während der Zeit, wenn der Fokus “Schlafen” aktiv ist. Will man Schlaferfassung nutzen, die Temperaturmessung aber nicht, kann man die neue Funktion auch ausschalten. Dafür gibt es in der Watch-App auf dem iPhone im Bereich “Datenschutz” einen neuen Regler “Armgelenktemperatur”, schaltet man diesen ab, misst die Apple Watch keine Hauttemperatur mehr.

