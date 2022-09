Apple Watch 8 mit unterschiedlichen Bluetooth-Modulen

Aktualisierung vom 26. September 2022:

Noch vor einer Woche waren wir unsicher, ob sich bei den Bluetooth-Spezifikationen der Apple Watch 8 und der Apple Watch SE 2022 um einen Fehler handelt. Mittlerweile hat Apple technische Spezifikationen der beiden Geräte veröffentlicht. Anhand dessen kann man mit der großen Wahrscheinlichkeit sagen: Apple hat in der USA-Variante der Series 8 und der neuen SE ein anderes Bluetooth-Modul mit dem neueren Standard Bluetooth 5.3 eingebaut als in dem Rest der Welt. Denn schaut man sich die Tech-Spech-Seite der Apple Watch Series 8 auf Englisch an, wird dort als Standard Bluetooth 5.3 aufgeführt. Schaltet man die gleiche Seite auf Deutsch, ändert sich der Standard auf Bluetooth 5.0. Genau das Gleiche passiert bei der Ansicht der Tech-Spec-Seite von der Apple Watch SE 2. Bei der Apple Watch Ultra dagegen hat sich Apple anscheinend dazu entschlossen, einheitlich auf den neueren Standard zu setzen.

Dass der Hersteller genau den gleichen Fehler auf unterschiedlichen Seiten macht, ist unwahrscheinlicher als die Tatsache, dass die Informationen zu unterschiedlichen Bluetooth-Modulen tatsächlich stimmen. hk

Ursprüngliche Meldung vom 21. September 2022:

Wer sich die technischen Spezifikationen für die Apple Watch 8 und SE auf Apples Webseiten anschaut, bekommt in Deutschland (und auch in anderen europäischen Ländern) einen anderen Bluetooth-Standard als in den USA angezeigt. Während es hierzulande Bluetooth 5.0 ist, gibt Apple in den USA Bluetooth 5.3 als Standard an. Nachdem Apple auch beim iPhone 14 einen Unterschied zwischen den USA und dem Rest der Welt macht und in den Staaten den Steckplatz für die SIM-Karte weglässt, könnte es auch bei der Watch zwei unterschiedliche Modelle geben. Sicher ist dies aber nicht, eventuell handelt es sich auch um einen Fehler in der technischen Dokumentation. Denn sowohl alle iPhones der 14er-Serie als auch die neuen Airpods Pro unterstützen Bluetooth 5.3, das unter anderem etwas Energie sparender arbeitet als der ältere Standard. ta

Die Unterschiede in den Spezifikationen in Deutschland (links) und den USA (rechts). Was stimmt denn nun?



