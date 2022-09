Youtuber testet Unfallerkennung des iPhone 14 – mit Erfolg

Was wäre ein iPhone-Launch ohne ein Zerstörungsvideo von TechRax? Nachdem die letzten iPhones bereits unzähligen Foltermethoden zum Opfer gefallen sind, ist nun das iPhone 14 dran. Eine der Besonderheiten der iPhone-14-Reihe sind die verbesserten Sensoren, die es den neuen Smartphones ermöglichen soll, Autounfälle zu erkennen und im Fall der Fälle automatisch einen Notruf abzusetzen. Auch wenn Apple die Funktion während der September-Keynote ausführlich demonstriert hat, sind die dazugehörigen Videos dennoch unter kontrollierten, vielleicht sogar unter Laborbedingungen entstanden.

Bei TechRax läuft alles mit deutlich weniger Kontrolle ab: Das iPhone wird in ein Auto geschnallt, das Gaspedal mit einer Fernsteuerung versehen und das Lenkrad so eingestellt, dass das Fahrzeug möglichst gerade auf ein anderes Wrack zufährt und mit ihm kollidiert. Die ganze Situation erinnert etwas an die guten alten Folgen von Mythbusters, in denen Adam Savage und Jamie Hyneman routinemäßig echte Autos ferngesteuert haben, wenn auch viel, viel professioneller. Aber wenn man Videos von TechRax schaut, dann erwartet man eben keine Professionalität, sondern will einfach nur sehen, wie Geräte zerstört werden.

Was wir aus dem Video lernen: Ja, die Unfallerkennung im iPhone 14 funktioniert. Dafür muss der Aufprall nicht einmal so stark sein, dass die Airbags ausgelöst werden, wie beim zweiten Anlauf zu sehen ist. Dementsprechend löst die Unfallerkennung auch bei stärkeren Stößen aus, wie im dritten Anlauf. Beim ersten Anlauf hingegen streift das Testauto sein Ziel nur mit einer Ecke, es springt ein Scheinwerfer und das Auto fährt munter auf Fernleitungsmasten zu. Hier war der Aufprall anscheinend nicht stark genug, um die Unfallerkennung auszulösen.

TechRax zufolge startet die Unfallerkennung erst nach rund zehn Sekunden einen Countdown und einen Warnton, bevor sie tatsächlich den Notruf alarmiert. Wir können und wollen diese Zeit aber vorsichtshalber nicht bestätigen, weil das Video in beiden Fällen vor dem Notruf geschnitten wurde – es könnte dementsprechend auch etwas mehr Zeit verstrichen sein. Eine Verzögerung ergibt durchaus Sinn, denn wenn man in einen Unfall verwickelt ist, aber völlig unbeschadet davonkommt, braucht man trotzdem einen Moment, um die Situation zu begreifen und auf den Alarmton zu reagieren zu können.

Was übrigens nicht funktioniert, um die Unfallerkennung auszulösen, ist mit einem Hammer auf der iPhone 14 einzuschlagen. Das hat TechRax in einem anderen Video demonstriert (und das Gerät wie üblich zerstört). Auch dieses Verhalten ist nachvollziehbar, da Schläge auf ein ruhendes iPhone den Beschleunigungssensor, der zu den essenziellen Komponenten des Systems gehört, nur wenig oder gar nicht beeinflussen.

