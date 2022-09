Wie Apple wieder mal die Welt verändert

Nennen Sie es das Godzilla-Problem. Apple ist so groß und einflussreich, dass jeder Schritt, den das Unternehmen macht, enorme Konsequenzen hat. Wenn Godzilla spazieren geht, hinterlässt er riesige Fußabdrücke (und manchmal einen Haufen zerquetschter Gegenstände).

Und wie jedes große Unternehmen weiß auch Apple, wann es an der Zeit ist, vorsichtig zu sein und wann es an der Zeit ist, sein Gewicht in die Waagschale zu werfen. Jede Entscheidung, die das Unternehmen trifft – vor allem, wenn es um das iPhone geht –, kann Märkte bewegen, Zulieferer auf den Kopf stellen und die Entwicklung der Tech-Industrie beeinflussen.

Als Apple das Ur-iPhone ankündigte, brach es mit der Kontrolle, die Mobilfunkanbieter über unsere Handys hatten. Apple hat das iPhone demjenigen Unternehmen angeboten, das sich bereit erklärte, seine Finger von der von Apple entwickelten Handy-Schnittstelle zu lassen. AT&T (damals Cingular) stimmte zu, und der Rest ist Geschichte.

Jetzt ist Apple wieder dabei, den Markt umzukrempeln.

Apple ist ein solcher Gigant, dass die Umstellung auf eSIM andere Telefonhersteller dazu veranlassen wird, das Gleiche zu tun. Apple



eSIMs für Auserwählte

Mit dem iPhone 14 nutzt Apple sein Gewicht, um die Einführung einer neuen Technologie voranzutreiben: eSIMs. Jahrelang enthielten alle Handys eine winzige Chipkarte, eine sogenannte SIM-Karte, die die “Identität” der Geräte enthielt, damit sie sich mit dem Mobilfunknetz verbinden konnten. Mit der Zeit wurde diese Karte jedoch überflüssig – die Informationen konnten genauso gut auf den Geräten gespeichert und sogar von Gerät zu Gerät übertragen werden. Und so erfand jemand die eSIM, die genau das tat, und die SIM-Karten waren dem Untergang geweiht.

(Wie bei so vielen neuen Technologien war Apple nicht das erste Unternehmen, das ein eSIM-Handy auf den Markt brachte. Samsung scheint diese Auszeichnung zu gewinnen.)

Aber die Welt verändert sich langsam, und es ist so viel leichter, einfach so weiterzumachen wie bisher. Obwohl eSIMs immer beliebter werden, ist die SIM-Karte in vielen Ländern immer noch erforderlich. Die Netzbetreiber sind offenbar besorgt, dass die Abschaffung der physischen Karte den Kunden den Netzwechsel erleichtern wird. Ich glaube aber, dass sie vor allem Angst vor Veränderungen haben. Und sie wollen sich die zusätzliche Arbeit nicht machen, wenn sie es nicht müssen.

Hören Sie diese Schritte? Godzilla ist im Anmarsch.

Wenn Sie in den USA ein iPhone 14 kaufen, finden Sie in der Verpackung diese praktische kleine Notiz. Foundry



Apple erzwingt Änderung

Alle in den USA verkauften iPhone 14 werden ohne SIM-Kartensteckplatz geliefert. Er ist einfach nicht vorhanden. Und das wird starke Auswirkungen auf die Mobilfunkanbieter in der ganzen Welt haben. In den USA wird es die Einführung von eSIMs vorantreiben. iPhone-Nutzer können seit den neuen Modellen, die 2018 eingeführt wurden, eine eSIM verwenden, aber 100 Prozent der Nutzer, die auf das iPhone 14 umsteigen, müssen den Wechsel vollziehen.

(Apple drängt die Nutzer schon seit einiger Zeit in diese Richtung, wobei die aktuelleren iPhone-Modelle in den USA ohne installierte SIM-Karte ausgeliefert wurden. Die Nutzer könnten natürlich selbst eine hinzufügen, aber es ist so einfach, einfach nachzugeben).

Natürlich reisen auch die Amerikaner, und angesichts des großen Marktanteils des iPhones wird das die Nachfrage nach eSIM erhöhen. Anbieter in anderen Ländern, die gerne SIM-Karten an Touristen verkaufen, werden sich mit eSIMs vertraut machen müssen, wenn sie es nicht schon getan haben. Der Ball wird weiter rollen. eSIMs werden ihren Weg zur Unvermeidlichkeit fortsetzen.

Apple profitiert… irgendwann

Langfristig ist es klar, dass Apple keine SIM-Steckplätze mehr in seine iPhone-Modelle einbauen will. Kurzfristig kann das Unternehmen das jedoch nicht tun – also stellt es zwei verschiedene Versionen seiner Handys her, für die USA und für den Rest der Welt. (Das ist nicht neu – Apple stellt schon seit einiger Zeit große iPhones mit zwei SIM-Steckplätzen für den chinesischen Markt her).

Anders als bei diesem US-iPhone 14 Pro Max befindet sich das SIM-Fach unter den Lautstärketasten in der Nicht-US-Version des Handys. Foundry



Langfristig ist die Abschaffung des Steckplatzes für Apple von Vorteil, da ein weiterer potenzieller Punkt für das Eindringen von Wasser und Staub, ein fummeliger kleiner SIM-Steckplatz aus Metall und der Platz auf der Innenseite des iPhone-Gehäuses für das Lesen der SIM-Karte wegfallen.

Kurzfristig gesehen hat Apple kaum einen Vorteil. Das Unternehmen kann nicht zwei völlig unterschiedliche Designs für das Innenleben des iPhones entwickeln, eines für die USA und eines für alle anderen. Deshalb hat iFixIt beim Zerlegen des iPhone 14 Pro einen kleinen Plastikabstandshalter an der Stelle gefunden, an der eigentlich der SIM-Sockel sein sollte. Solange sich die SIM-Karte nicht überall durchgesetzt hat, wird sie das iPhone-Design immer noch erschweren.

Aber jetzt, wo Apple damit begonnen hat, ist die Abschaffung der SIM-Karte unvermeidlich. Die Menschen in der Stadt können Godzilla nicht bekämpfen – sie müssen ihm nur aus dem Weg gehen.

Was nun, Monster?

In diesem Jahr hat sich der Einfluss von Apple in einigen anderen interessanten Bereichen bemerkbar gemacht. Sicherlich hat die Ankündigung von Emergency SOS via Satellit das Spiel in Bezug auf Satellitendatendienste für mobile Endgeräte verändert. Elon Musk und T-Mobile kamen der Ankündigung von Apple mit einer eigenen Pressekonferenz zuvor und kündigten an, dass der Starlink-Dienst von SpaceX schließlich mit dem Mobilfunknetz von T-Mobile zusammenarbeiten wird, um Lücken im Netz zu schließen.

In Anbetracht der Tatsache, dass Apple Berichten zufolge 85 Prozent der Kapazität des Satellitennetzwerks seines Partners Globalstar gekauft hat, wird es zweifellos einen Ansturm auf die Satellitenkapazitäten geben – und es werden viele neue Datensatelliten gestartet werden müssen. (Apples Satellitenkonnektivität wird über einen Qualcomm 5G-Modemchip bereitgestellt, aber während die Konkurrenten den Chip kaufen können, müssen sie in der Zwischenzeit irgendwo begrenzte Satellitendatenressourcen erwerben).

Als Betreiber von zwei der populärsten Computerplattformen der Welt macht Apple mit seiner Beteiligung am neuen WebAuthn-Standard, den Apple Passkeys nennt, die breite Akzeptanz dieses Standards quasi zu einer vollendeten Tatsache, zumal Google und Microsoft mit an Bord sind. Auch der neue Matter-Standard für Smart-Home-Geräte gab Apple und einigen seiner großen Konkurrenten die Möglichkeit, Frieden zu schließen und sicherzustellen, dass der neue Standard die Ziellinie überqueren wird.

Wie geht es also weiter mit den weltverändernden Schritten von Apple? Leider antwortet Godzilla nicht auf seine Sprachnachrichten.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei den Kollegen von “Macworld”.