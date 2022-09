So schneidet die Apple Watch Ultra in Tests ab

Es kommt selten vor, dass ein Apple-Produkt auf den Markt kommt, das so eindeutig alle anderen Geräte seiner Klasse übertrifft, einschließlich Apples eigener Angebote. Aber den ersten Testberichten zufolge ist die Apple Watch Ultra mehr als nur eine größere Series 8 – sie ist “eines der besten Ankündigungen in einer neuen Produktkategorie”.

Die Tester waren sich einig, dass die Apple Watch Ultra zwar sehr groß, aber nicht unbequem ist, selbst an kleineren Handgelenken. Victoria Song von “The Verge” gab zu, dass die Ultra auf ihrem Handgelenk riesig ausschaute, aber sie fühlte sich auch kleiner an als einige runde Uhren, die sie ausprobiert hat: “Die Uhr ist groß, aber glauben Sie mir, wenn ich sage, dass sie sich in Wirklichkeit gar nicht so groß anfühlt”.

Lesetipp: Apple Watch Ultra vs. Garmin – Hat Apple eine Chance?

Sie schätzt auch das große Display, das “großartig für die Lesbarkeit” ist. Lexy Savvides von CNET bezeichnete die Uhr auch als trügerisch leicht zu tragen. Wie Song meinte auch sie, dass es kleinere Handgelenke überfordern würde, aber sie war trotzdem in der Lage, eine bequeme Passform zu finden. Im “Men’s Journal” schrieb Michael Frank, dass die Ultra gut sitzt und sich beim Radfahren, Heben oder Laufen nicht sperrig anfühlt. Henning Lenertz von “Runner’s World” bestätigt den Komfort beim Tragen, allerdings sei dabei das richtige Armband ausschlaggebend.

Der Action-Button war eine der beliebtesten neuen Funktionen bei den Testern. Jason Snell/Foundry



Song hat die Apple Watch Ultra auf Herz und Nieren geprüft und festgestellt, dass die angegebene Akkulaufzeit von 36 Stunden eine konservative Schätzung ist. Demnach sei die Akkulaufzeit so gut, dass sie nie den Energiesparmodus einschalten musste. Savvides nannte die Akkulaufzeit “mein liebstes neues Hardware-Feature”, während Sophia Pitt von CNBC fand, dass die Ultra “genau die richtige Akkulaufzeit hat, um sie als Schlaftracker zu verwenden”. Im “Wall Street Journal” hat Nicole Nguyen den Akku über 13 Stunden und 20 Minuten GPS-Tracking über zwei Tage hinweg verfolgt und festgestellt, dass noch etwa 20 Prozent übrig waren. Michael Spehr von der “Frankfurter Allgemeine” kam in seinen Tests sogar auf 40 bis 45 Stunden beim normalen Gebrauch und einer bis zwei Stunden an Sportaufzeichung.

Apple Watch Ultra Apple Watch Ultra UVP: $799 Aktuell bester Preis:

Liz Plosser von Women’s Health schätzte die Aktionstaste sowohl aus Fitness- (sofortiges Starten eines Trainings) als auch aus Nicht-Fitness-Gründen (Starten einer Stoppuhr), während Song sagte, die Aktionstaste sei “eine dringend benötigte Ergänzung”, die Apple in andere Uhren einbauen sollte.

In den Rezensionen gab es zwar einige Kritikpunkte an der Apple Watch Ultra, aber diese waren eher gering. Während Song die neu gestaltete Kompass-App und die Backtrack-Funktion lobte, beklagte sie das Fehlen von topografischen Offline-Karten oder Turn-by-Turn-Navigation. Savvides von CNET wünscht sich, dass die Ultra “mehr in Bezug auf Erholungsmetriken macht, wie einige andere Sport- und Ausdaueruhren”. Und Pitt von CNBC sagte, die Ultra “fühlt sich einfach nicht so an, als sei sie für das Handgelenk einer Frau gemacht”.

Henning Lenertz von “Runner’s World” glaubt zwar, dass manche Garmin- und Coros-Träger die neue Apple Watch zumindest in Betracht ziehen können, die Ultra kommt jedoch mit ihren Akkulaufzeiten nicht an die reinen Outdoor-Uhren heran.