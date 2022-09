Prognose: Ein Viertel aller iPhones soll bis 2025 aus Indien kommen

Dass Apple Produktionsstätten aus China in andere Teile Asiens verlagert, ist im Grunde keine Neuigkeit. Ein Teil der Airpods wird seit geraumer Zeit in Vietnam hergestellt, 2021 hat Foxconn dort eine neue iPad-Fabrik gebaut und erst Anfang dieses Jahres hieß es, dass die Produktion dort abermals erhöht werden soll. Auch Apple Watches sollen künftig teilweise aus Vietnam kommen.

Ein weiterer heißer Kandidat für Apples Diversifizierung: Indien. Seit 2017 werden hier iPhones hergestellt, auch wenn es immer wieder zu Problemen kommt. Mal gibt es Aufstand in einer Fabrik wegen nicht gezahlten Löhnen, mal gibt es Probleme mit Geheimhaltungsvereinbarungen. Dennoch gibt es positive Prognosen aus Analystenkreisen: J.P.Morgan etwa geht davon aus (via Reuters), dass bis 2025 ein Viertel aller iPhones in Indien produziert werden könnte, während sie damit rechnen, dass es Ende 2022 nur 5 Prozent aller iPhone 14 dort hergestellt werden dürften. Die Analysten sagen außerdem voraus, dass bis 2025 ein Viertel aller Apple-Produkte außerhalb von China produziert werden könnte.

Abhängigkeit von China wird zum Problem

Aus wirtschaftlicher Sicht ist es selten eine gute Idee, alles auf eine Karte zu setzen. Dass es für Apple so lange so gut funktioniert hat, grenzt beinahe an ein Wunder und spricht Bände darüber, wie gut Apple seine Lieferkette im Griff hat. Auch wenn die Zeichen schon vor der Pandemie nicht mehr ganz so rosig ausgesehen haben, hat Covid-19 den Prozess, vermehrt außerhalb von China produzieren zu wollen, deutlich beschleunigt: Harte Lockdowns und längere Produktionsstopps haben deutlich aufgezeigt, wo die Schwachstellen liegen, wenn man sich auf ein totalitäres Regime verlassen muss.

Wie groß die Abhängigkeit von China ist, lässt sich anhand derselben Zahlen ablesen: Wenn es noch drei Jahre dauert, bis Apple nur ein Viertel aller Geräte außerhalb von China produzieren lässt, bleiben 75 Prozent weiterhin in China. Stand Mai 2022 waren es Schätzungen zufolge noch über 90 Prozent.

