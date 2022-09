Ted Lasso und AFC Richmond spielen in FIFA 23

Während immer noch nicht bekannt ist, wann die dritte Staffel der Erfolgsserie “Ted Lasso” auf Apple TV+ beginnt, obwohl doch die Premier League längst in ihre neue Saison gestartet ist, kündigen Electronic Arts und Warner Bros. Interactive Entertainment nun an, dass im am 30. September für Spielkonsolen und PC erscheinenden EA Sports FIFA 23 auch der fiktive AFC Richmond unter den spielbaren Klubs in allen Modi zu finden ist.

So kann man sich etwa als Ted Lasso im Karrieremodus um den Wiederaufsteiger in die erste englische Liga kümmern oder auch nur Freundschaftsspiele bestreiten. Mit ihre Auftritte haben auch Figuren wie Coach Beard oder der Journalist Trent Grimm vom “Independent”. Das Team um die fiktiven Spieler wie Sam Obisanya, Jamie Tartt oder Dani Rojas kann man in FIFA 23 auch mit den Abbildern echter Fußballer nicht nur aus der Premier League verstärken. Wir sind sicher, Timo Werner hätte in Richmond unter Ted Lasso besser performed als in Chelsea unter Thomas Tuchel …

Jason Sudeikis, der die Titelfigur spielt und erst jüngst wieder mit einem Emmy ausgezeichnet wurde, betrachtet die Virtualisierung seines fiktionalen Charakters als “den besten Moment” seiner Karriere:

“Als langjährige Fans von EA Sports FIFA ist es für mich und die anderen Jungs ein wahr gewordener Traum, dass Ted Lasso und das gesamte Team des AFC Richmond in die neueste Version des Spiels integriert werden. Unsere Darsteller und das Team arbeiten unheimlich hart an dieser Show, und wir fühlen uns geschmeichelt, dass sie bei so vielen Leuten Anklang findet. Wir freuen uns darauf, dass unsere Fans die Möglichkeit haben, mit, als und sogar gegen ihre Lieblingscharaktere des AFC Richmond zu spielen.” Jason Sudeikis

Brett Goldstein, der den Ex-Fußballer und Co-Trainer Roy Keane spielt und einer der Autoren der Erfolgsserie ist, freut sich bereits, auf der Konsole seinen Neffen zu bezwingen, der natürlich den Keane-Frenemy Jamie Tartt übernehmen muss.

FIFA 23 wird es für den PC und PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, sowie Stadia geben. Der Mac bleibt außen vor. Wir sind dennoch gespannt, welchen Club der fiktive AFC Richmond in der FIFA-Version der Premier League übernimmt. In der Serie dient der Selhurst Park des Südlondoner Clubs Chrystal Palace FC als Kulisse, heißt da aber Nelson-Road-Stadium. Richmond trägt zudem die blauen und roten Streifen von Chrystal Palace, jedoch angereichert mit gelben Elementen auf dem Trikot.