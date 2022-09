iPad Pro 2022: Release im Oktober?

Apple aktualisiert iPads und auch Macs nicht ganz so regelmäßig wie das iPhone, doch kann man für die einzelnen Produktkategorien jeweils eigene Rhythmen erkennen. So ist alljährlich mit einem neuen Basis-iPad zu rechnen, im Herbst 2022 steht das der zehnten Generation an. Zu rechnen ist in diesem Jahr mit einem überarbeiteten Design. Apple wird aller Voraussicht das günstigste iPad als letztes Modell der Kategorie auf USB-C umrüsten. Die Rahmen sollen zwar etwas kleiner werden, sodass die Bilddiagonale von 10,2 Zoll auf 10,5 Zoll anwachsen wird, der Home-Button und damit die Touch-ID bleiben am gewohnten Platz. Und etwa alle 18 Monate kommen neue iPads Pro – im Oktober 2022 wäre es also wieder soweit.

iPad Pro 2022: Das wird neu

Zuletzt hatte Apple das iPad Pro im April 2021 aktualisiert. Äußerlich kaum verändert, bekamen die Tablets aber einige wesentliche Neuerungen. Besonders interessant war der M1-Chip, den Apple zuvor in Macs eingebaut hatte, in Macbook Pro und Air, Mac Mini und iMac 24”. Die Mobilfunkvarianten des iPad Pro verstehen sich seither auf den 5G-Standard, das größere Modell hat Mini-LEDs zur Hintergrundbeleuchtung spendiert bekommen, im Apple-Sprech ist das ein „Liquid Retina XDR Display“. Da seit diesem Frühjahr auch das Mittelklassemodell iPad Air einen M1 und 5G hat, wird es für das iPad Pro Zeit für den nächsten Schritt, um sich wieder besser abzugrenzen.

In diesem Herbst fallen die Neuerungen jedoch nicht so deutlich aus, wie vor 18 Monaten. Der Schritt auf den M2 erscheint beinahe zwangsläufig, im Sommer 2022 hatte Apple die zweite Generation seines Basis-Chips in Macbook Pro 13” und Macbook Air 13” eingebaut. Der Geschwindigkeitszuwachs ist zwar messbar, wirkt sich im Alltag kaum aus. Eher ist es die gestiegene Effizienz des M2, denn diese führt zu einer längeren Akku-Laufzeit.

Beim Funkmodem könnte Apple wie in der neuen iPhone-Generation auf Qualcomms Snapdragon X65 setzen, der eine merkliche Leistungssteigerung beim Upload und Download in 5G-Netzen zeigt.

Bleibt noch die Display-Technologie: Apple hätte gute Gründe, auch das kleinere der beiden neuen iPads Pro mit einem Liquid Retina XDR Display auszurüsten, denn in der Größe von 11 Zoll konkurriert das iPad Pro mit dem iPad Air, das 10,9 Zoll in der Diagonale misst. Neben M2 zu M1, Thunderbolt auf der USB-C-Buchse und Face-ID statt Touch-ID wäre ein dank Mini-LED kontrastreicherer und hellerer Bildschirm ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal.

iPad Pro: Release im Oktober

In den letzten Jahren hatte Apple neben der obligatorischen September-Keynote immer noch ein zweites Event im Oktober abgehalten, es spricht viel dafür, dass das auch 2022 der Fall sein wird. Nicht nur wird es Zeit für Apple, den Umstieg des Mac auf Apple Silicon nach nun zwei Jahren wie angekündigt zu vollenden, nach anderthalb Jahren ist es wieder Zeit für neue iPads Pro. Einen unfreiwilligen Hinweis, dass Vorstellung und Verkauf unmittelbar bevorstehen, gab diese Woche der Zubehörhersteller Logitech: Auf der Informationsseite zu seinem Eingabestift Crayon stand kurz, dieser wäre auch zu iPad Pro 12,9” der sechsten Generation und iPad Pro 11 Zoll der vierten Generation kompatibel – was eben genau die Geräte wären, über die wir spekulieren und die noch nicht angekündigt sind. Noch kursiert kein Termin für eine Oktober-Keynote, wir rechnen aber damit, dass diese etwa in der Mitte des kommenden Monats stattfinden wird – der 18. Oktober, ein Dienstag, könnte sich dafür anbieten. Bei der Veranstaltung wird man auch ein neues Basis-iPad zu sehen bekommen und etliche neue Macs. In den Handel gelangen könnten die neuen iPads Pro dann etwa zehn Tage später, am Freitag, 28. Oktober.

iPad Pro 11,5 und 12,9: Die Preise

Derzeit beginnen die Prise für die iPads Pro bei 879 Euro für das 11,5-Zoll-Modell und 1.199 Euro für den 12,9-Zöller. Dafür bekommt man jeweils 128 GB Speicher und keinen Funkchip. Die 5G-Varianten kosten ab 1.049 Euro und 1.369 Euro. Die Erfahrung mit den iPhones dieses Jahrgangs zeigt, dass Apple die Euro-Preise bei gleichbleibenden Preisen aufgrund des starken US-Dollars anheben wird. Beim iPhone 14 waren das gegenüber dem iPhone 13 aus dem Vorjahr 100 Euro, mit einer ähnlichen Preissteigerung ist beim iPad Pro 12,9″ zu rechnen, das also ab 1.299 Euro und 1.469 Euro kosten könnte. Sollte Apple tatsächlich Mini-LED auch in das kleinere Modell einbauen, dürfte der Preisanstieg noch deutlicher ausfallen, etwa auf 1.029 Euro und 1.219 Euro.

