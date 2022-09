Zwei kommende iPads Pro bei Logitech durchgesickert

Der Zubehörhersteller Logitech scheint versehentlich die Existenz von zwei noch unangekündigten neuen iPad Pro-Modellen enthüllt zu haben.

Anfang dieser Woche wurde die Produktseite für den Crayon-Stift von Logitech aktualisiert, um die Kompatibilität mit zwei neuen Tablets einzuschließen: dem “iPad Pro 11-Zoll (4. Generation)” und dem “iPad Pro 12,9-Zoll (6. Generation)”. Beide wurden in der Auflistung als “Demnächst verfügbar” bezeichnet.

Es wird allgemein erwartet, dass Apple in naher Zukunft tatsächlich zwei neue iPad-Pro-Modelle vorstellen wird – höchstwahrscheinlich auf einer Veranstaltung im Oktober. Sie wurden aber noch nicht angekündigt. Bei den jüngsten Pro-Modellen handelt es sich um die 3. und 5. Generation der 11-Zoll- bzw. 12,9-Zoll-Modelle, daher ist der Eintrag von Logitech recht glaubwürdig.

Lesetipp: iPad Pro 2022: Alles zu Design, Specs und Preis

Um das Gefühl zu verstärken, dass es sich um genaue Informationen handelte, die vor der eigentlichen Ankündigung bekannt gegeben wurden, hat Logitech die Auflistung umgehend geändert, um die neuen Modelle zu entfernen. Es ist möglich, dass Apple ein Wörtchen mitzureden hatte; das Unternehmen ist sowohl für seine Geheimhaltung als auch für seine anspruchsvollen Beziehungen zu Partnern berüchtigt.

Es ist bekannt, dass Logitech eng mit Apple zusammenarbeitet, um sicherzustellen, dass seine Stifte eine ähnliche iPadOS-Kompatibilität wie der Apple Pencil bieten, und es ist daher wahrscheinlich, dass das Unternehmen genau weiß, wann die nächsten iPads auf den Markt kommen werden. Wie 9to5Mac anmerkt, die als erste über die neuen Informationen berichteten, ist dies nicht dasselbe wie die durchschnittliche Situation “Zubehörhersteller verrät das Datum eines neuen Produkts”, da diese Unternehmen in der Regel genau so spekulieren wie der Rest von uns.

Zwar hat Logitech seitdem die betroffene Webseite wieder aktualisiert, doch die Spuren von den neuen iPads bleiben: Am 19. September gab es bei Web Archive gleich neun Momentaufnahmen der Crayon-Webseite von Logitech, einige davon haben das iPad Pro 11 Zoll der vierten Generation und das iPad Pro 12,9 Zoll der sechsten Generation registriert. Bezeichnend ist, dass die Erwähnung von neuen iPads auf der Webseite von Logitech lediglich weniger als eine Stunde online war: Web Archive stellt die entsprechenden Aufnahmen von 16:39 bis 17:26 bereit. Trotzdem hat ein aufmerksamer Leser die Änderungen bemerkt und an entsprechende Blogs gemeldet. Zudem wurden entsprechende Sicherungen der Seite in Web Archive hinterlegt.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf “Macworld.com”.