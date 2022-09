Was die bunten Balken im iPhone-Bildschirm bedeuten

Apple zeigt auf einer eigenen Website übersichtlich, was die jeweiligen kleinen Anzeigen oder Symbole in der Statusleiste des iPhones bedeuten, etwa für 5G oder GPRS. Während vieles selbsterklärend ist, sind manche Details doch interessant. So etwa die Anzeigen für Shareplay oder die Anrufweiterleitung. Oder was es bedeutet, wenn die Statusleiste in Blau, Grün, Rot oder Lila angezeigt wird: denn seit dem iPhone X wird die Farbe als ”Blase” hinter der Uhrzeit angezeigt. Auf dem iPhone 8 oder älter verläuft die Farbe noch über die gesamte Statusleiste, schreibt Apple. So bedeutet ”blau” etwa, dass das iPhone die Bildschirmsynchronisierung nutzt, oder eine App aktiv den eigenen Standort verwendet. ”Grün” heißt, dass man gerade telefoniert, oder das iPhone stellt einen persönlichen Hotspot bereit.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 128 in Mitternacht

Wenn man die orange oder grüne Statusanzeigen in der Statusleiste sieht, wird entweder das Mikrofon von einer App auf dem iPhone verwendet , oder eine App nutzt die Kamera oder die Kamera und das Mikrofon des iPhones. Weitere Informationen von Apple auf derselben Support-Webseite kommen zu anderen Symbolen im Kontrollzentrum, etwa Airdrop, Hotspot, Bluetooth und anderes mehr. Die Website als Angebot von Apple findet sich über diesen Link.

Den Hintergrund der grünen und orange Punkten im iPhone-Bildschirm haben wir hier erklärt.