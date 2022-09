23.9.22: Klagen im Herbst

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Da ist er wieder, der astronomische Herbst, um 3.03 Uhr MESZ stand die Sonne zur Mittagszeit scheinbar senkrecht über dem Äquator – im Pazifik, ein gutes Stück nördlich der Salomonen und genau so weit westlich von Nauru. Für die Südhalbkugel läutet dies die Zeit ein, in der die Tage wieder länger sind als die Nächte, bei uns im Norden ist es umgekehrt. Die Sonne ist in München heute um exakt 7.01 Uhr aufgegangen, untergehen wird sie um 19.10 Uhr, da ist kalendarisch noch ein bisschen Sommer.

Moment mal, ist heute nicht überall Tag- und Nachtgleiche? Nein, nur dann, wenn man den Mittelpunkt der Sonnenscheibe (also der Projektion ihrer Kugelform auf den scheinbar unendlichen Hintergrund des Himmels) betrachtet. Dieser ist exakt 12 Stunden über dem Horizont. Da aber die Sonnenscheibe ein gewisse Ausdehnung hat und auch atmosphärische Einflüsse, also Lichtstreuung, bei der Einteilung in lichten Tag und finstere Nacht zu berücksichtigen sind, dauert der Tag heute noch ein klein wenig länger. Die exakte Gleichheit von Licht und Dunkel – unter Nichtberücksichtigung der beiden Dämmerungsphasen – nennt man Equilux.

Dieser Tag ist in München am Sonntag, Sonnenaufgang um 7.05 Uhr, Sonnenuntergang um 19.05 Uhr, auch in diesem Jahr kommt man auf die Minute genau an die 12 Stunden ran. Gefühlt sind die Tage schon jetzt kürzer als die Nächte, wenn morgens der Wecker klingelt, ist es noch dunkel und wenn man den Abend mit einem kleinen Bier auf der Terrasse genießen will, treibt einen die Kälte rasch wieder rein.

Wir wollen aber nicht klagen, das ist nun einmal der Gang der Dinge. Eine andere Klage, die mit dem 23. September zu tun hat, finden wir weit interessanter, da es sich gewissermaßen um Apple gegen Apple handelte, eine Art von Scheidungsdrama, das am 23. September 1985 mit einer von Apple gegen Steve Jobs eingereichten Klage einen Kulminationspunkt erreichte.

Was war geschehen? John Sculley, von Steve Jobs als CEO angeheuert, war der Ansicht, der Gründer sei eine inkompetente und streitsüchtige Pfeife und müsse das Unternehmen verlassen. Die Mehrheit des Aufsichtsrates teilte im Herbst 1985 diese Meinung, Steve Jobs kündigte am 17. September 1985 und verließ das Unternehmen, um ein neues zu gründen. Gnädigerweise ließ man ihn ein paar “unwichtige” Mitarbeiter mitnehmen, als Jobs aber unter anderem Bud Tribble zum Abenteuer Next überreden konnte, war der Spaß für die neue Chefetage vorbei. Diese stand aber vor einem Paradoxon: Wie sollte die inkompetente und streitsüchtige Pfeife, die nichts mehr auf die Kette bekam, denn wissen, welche Mitarbeiter was taugen und welche nicht? Das läge doch außerhalb der Kompetenz des Geschassten? Da Jobs weiter hochqualifizierte Leute anheuerte (“A people hire A+ people”) blieb den B-People um Sculley nur die Möglichkeit, Juristen einzuschalten, was man ja immer dann macht, wenn man Paradoxa auflösen oder noch weiter vertiefen möchte.

Zu einem Urteil kam dann die Geschichte: Jobs startete mit seinem nächsten Unternehmen zwar nicht mehr so spektakulär wie einst mit Apple, doch so stark genug, um Next ein gutes Dutzend Jahre später zu einer alternativlosen Akquise für Apple zu machen. Dieses hatte mittlerweile verstanden, dass die besten Unternehmen noch bessere Köpfe anheuern müssen, um nicht in der Bedeutungslosigkeit zu versinken.

Lesetipps für den Freitag

Update: Ein wenig früher als versprochen hat Apple gestern Abend das Update auf iOS 16.0.2 veröffentlicht, das zwei Probleme löst, die auf den iPhones 14 aufgetreten waren. Einige iPhones 14 Pro und Pro Max zeigten in Apps von Dritten seltsame Probleme mit der Videokamera, die verschüttelte Aufnahmen erstellte – die Kamera klapperte dabei. Ein anderes Problem zeigte sich auch auf anderen Modellen, aber ebenso nur vereinzelt: Die Warnung, ob man wirklich die Inhalte der Zwischenablage einsetzen möchte, erschien jedes Mal und nicht nur beim ersten Mal. Apple hatte die Existenz der Probleme eingeräumt und an sich erst für die nächste Woche einen Fix in Aussicht gestellt.

Sponsor: Apple zeigt immer mehr Interesse an (US-)Sport, überträgt seit diesem Jahr Baseball-Spiele der MLB und ab nächstem Jahr Football der NBA. Schon in dieser Saison steigt Apple Music als Sponsor für die Halbzeitshow des Super Bowl ein, dem größten einzelnen TV-Sportereignis der Welt. Bisher präsentierte Pepsi die Show – jener Zuckerwasserhersteller aus Atlanta, der in der Frühgeschichte Apples eine kleine Rolle spielte. Eine weitere interessante Verbindung gab die Show im Februar 2022, bei der neben dem Gründer des Apple-Music-Vorläufers Beats, Dr. Dre, auch Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige und Kendrick Lamar auftraten. Wer die Show am 12. Februar 2023 in Glendale Arizon beim Superbowl LVII gestalten wird, ist noch offen, Apple-Music-Chef Oliver Schusser freut sich aber bereits: “Musik und Sport haben einen besonderen Platz in unseren Herzen, daher freuen wir uns sehr, dass Apple Music Teil der größten Bühne für Musik und Football sein wird. Wir freuen uns auf noch mehr epische Auftritte im nächsten Jahr und darüber hinaus mit der Apple Music Superbowl-Halbzeit-Show.”

Unterschied: In einem neuen Support-Dokument zu den Airpods Pro warnt Apple davor, die Ohrstöpsel der ersten Generation mit den Hörern der zweiten zu verwenden. Diese würden zwar passen, bescherten aber ein schlechteres Klangerlebnis. Denn das Gewebe im Inneren der Aufsätze sei bei den Airpods der ersten Generation signifikant dichter. Jedes Bauteil sei speziell auf die Eigenschaften der jeweiligen Generation angepasst für den optimalen Klang, heißt es weiter. Die Airpods Pro der zweiten Generation kommen im Gegensatz zu ihren Vorgängern mit Silikonaufsätzen in vier verschiedenen Größen, neu ist die Ausführung in XS. Ein Unterschied besteht auch bei der Einrichtung, mit Hilfe eines iPhones kann man den 3D-Klang der Hörer optimieren. Gleich am ersten Tag des Verkaufsstarts bekommen die Airpods Pro der zweiten Generation ein Firmware-Update, Apple gibt keine näheren Informationen, was es bewirkt.

Beschränkt: Zum heutigen Verkaufsstart der Apple Watch Ultra hat Apple ein Support-Dokument zur App “Depth” veröffentlicht, die dem Modell exklusiv ist. Dabei schränkt Apple ein, dass es sich bei der Apple Watch Ultra um keinen Tauchcomputer handele, die App biete keine Informationen zum Dekompressionsstop – dafür gibt es andere Lösungen. So empfiehlt Apple Tauchern, die etwas ernsthafter ihrer Tätigkeit nachgehen, noch einen zusätzlichen Computer für mehr Sicherheit beim Tauchgang. Bis zu einer Tiefe von 40 Metern bietet die Apple Watch Ultra Informationen zur erreichten Tiefe und der Wassertemperatur, die Uhr lässt sich so konfigurieren, dass “Depth” automatisch bei einer Wassertiefe von einem Meter anspringt. Ebenso in einem neuen Support-Dokument erklärt Apple die neuen Funktionen der Kompass-App, die etwa den Weg zurück findet, hat man sich verirrt. Für die Apple Watch Ultra liegt zum Verkaufsstart auch gleich ein System-Update vor, um Probleme zu vermeiden, sollte an gleich nach dem Einrichten watchOS 9.0.1 installieren.

Vergleich: Erstmals seit dem iPhone 6s, dessen Fotosensor von 8 MP auf 12 MP anwuchs, hat Apple im iPhone 14 Pro wieder die Pixeldichte erhöht, auf satte 48 Megapixel. Im Normalbetrieb bleibt es jedoch bei 12 MP Auflösung, da die Fotografiealgorithmen die Daten vielen Aufnahmen von jeweils vier Pixeln kombinieren, um sie in Echtzeit zu einem Bild zu errechnen. Doch kennt das iPhone 14 Pro auch einen RAW-Modus, in dem man eine Auflösung von 48 MP erhält. Macworlds Glenn Fleishman hat nun RAW-Aufnahmen des iPhone 14 Pro mit denen einer spiegellosen Kamera verglichen, der Fujifilm X-E4, die auch deutlich über 1000 Dollar kostet. Die Ergebnisse sind in jedem Fall einen Blick wert.

