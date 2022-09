Stapelbearbeitung von Bildern in iOS 16: So geht’s

iOS 16 bietet für alle unterstützen iPhones bis zurück zu iPhone 8 spannende neue Funktionen auch für die Fotobearbeitung. So lässt sich in Apples Foto-App nun einfach ein Hintergrund entfernen respektive der automatisch erkannte Vordergrund kopieren oder direkt in anderen Apps teilen. Fotos findet jetzt in den Alben Duplikate. Und schließlich ist es nun möglich, Bearbeitungen in einem bestimmten Foto einfach per Copy-and-Paste auf andere Bilder zu übertragen. Das geht prinzipiell ganz einfach.

So gehen wir vor

Zunächst bearbeitet man ein bestimmtes Foto und speichert diese Änderungen in der App ”Fotos” auf dem iPhone. Nun geht man auf dem Bildschirm ganz nach oben rechts zu den drei Pünktchen und tippt darauf. Es öffnet sich eine Leiste mit verschiedenen Optionen, darunter auch weiter unten “Änderungen kopieren“. Genau darauf tippt man, jetzt werden die letzten Bearbeitungen aus dem Foto vorher übernommen. Anschließend öffnet man direkt ein anderes Foto, oder wählt in der Übersicht in der Mediathek gleich mehrere aus. Dafür geht es diesmal nach ganz unten rechts auf dem Bildschirm, wo man ebenfalls die drei Pünktchen vorfindet. Ein Tipp darauf, und man sieht unter anderem die Option “Änderungen einsetzen“.

Hat man das getan, erscheint unter Umständen eine kleine Leiste unten, die den Fortschritt bei den Anpassungen anzeigt, bis die Aufgabe erledigt ist. Im Anschluss kann man sich seine in der Stapelverarbeitung veränderten Fotos anschauen und das Resultat beurteilen. Das war’s schon – gefällt es einem nicht, kann man jederzeit zum jeweiligen Originalbild zurück. Unsere Screenshots zeigen im Detail, wie es geht.

Kosten: 0€ 1. Man wählt ein geeignetes Bild aus, nimmt seine Veränderungen vor und sichert Man wählt ein geeignetes Bild aus, nimmt seine Veränderungen vor und sichert Macwelt 2. Über die Pünktchen oben rechts findet man im Menü “Änderungen kopieren” und tippt das an Über die Pünktchen oben rechts findet man im Menü “Änderungen kopieren” und tippt das an Macwelt 3. Wir wählen zunächst ein einzelnes geeignetes Bild aus Wir wählen zunächst ein einzelnes geeignetes Bild aus Macwelt 4. Hier geht es wieder über die Pünktchen und ins Menü mit ”Änderungen einsetzen” Hier geht es wieder über die Pünktchen und ins Menü mit ”Änderungen einsetzen” Macwelt 5. Veränderungen wie höherer Kontrast, bessere Auflösung und andere sind gut zu erkennen und wurden aus der Bearbeitung des anderen Fotos übernommen Veränderungen wie höherer Kontrast, bessere Auflösung und andere sind gut zu erkennen und wurden aus der Bearbeitung des anderen Fotos übernommen Macwelt 6. Genauso gut kann man das auch mit mehreren Fotos auf einmal machen, dazu diese in der Mediathek auswählen Genauso gut kann man das auch mit mehreren Fotos auf einmal machen, dazu diese in der Mediathek auswählen Macwelt 7. Nun werden die gespeicherten Bearbeitungen aus dem vorherigen Bild gleichzeitig auf alle selektierten Fotos angewendet Nun werden die gespeicherten Bearbeitungen aus dem vorherigen Bild gleichzeitig auf alle selektierten Fotos angewendet Macwelt 8. Der Balken unten zeigt den Fortschritt und das Ergebnis für eingesetzte Änderungen, hier bei fünf Fotos Der Balken unten zeigt den Fortschritt und das Ergebnis für eingesetzte Änderungen, hier bei fünf Fotos Macwelt

