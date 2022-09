Apple Music wird Sponsor der Superbowl-Halbzeitshow

Apple zeigt immer mehr Interesse an (US-) Sport, überträgt seit diesem Jahr immer freitags Baseball-Spiele der MLB und vermutlich schon ab nächstem Jahr Football der NBA. Schon in dieser Saison steigt Apple Music als Sponsor für die Halbzeitshow des Superbowls ein, dem größten einzelnen TV-Sportereignis der Welt, vermeldet die Football-League NFL auf ihrer Website.

Bisher präsentierte Pepsi die Show – jener Zuckerwasserhersteller aus Purchase, New York, der in der Frühgeschichte Apples eine nicht unwesentliche Rolle spielte – CEO John Sculley war von dort nach Cupertino gewechselt. Eine weitere interessante Verbindung zu Apple zog die Show im Februar 2022, bei der neben dem Gründer des Apple-Music-Vorläufers Beats, Dr. Dre, auch Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige und Kendrick Lamar auftraten. Die Halbzeit des Superbowl XVIII hatte Apple am 22. Januar 1984 dazu genutzt, den zwei Tage später präsentierten Macintosh voranzukündigen.

Apple rührt kräftig die Werbetrommel

Wer die Show am 12. Februar 2023 in Glendale Arizona beim Superbowl LVII gestalten wird, ist noch offen, Apple-Music-Chef Oliver Schusser freut sich aber bereits: „Musik und Sport haben einen besonderen Platz in unseren Herzen, daher freuen wir uns sehr, dass Apple Music Teil der größten Bühne für Musik und Football sein wird. Wir freuen uns auf noch mehr epische Auftritte im nächsten Jahr und darüber hinaus mit der Apple Music Superbowl-Halbzeitshow.“ In den kommenden Monaten werde man auf diversen Kanälen der sozialen Medien Vorschauen auf das von Apple Music präsentierte Ereignis bekommen. Was Apple für den Spaß bezahlt, verraten beide Parteien nicht.