iPhone 14: Die besten Hüllen im Überblick

Das iPhone ist zwar wasserfest, aber nur bis zu einer Tiefe von sechs Metern und auch nur maximal 30 Minuten. Das reicht beim Planschen und am Strand, aber nicht beim Tauchen. Das Tauchgehäuse iPhone Diving Waterproof Case PRO ist genau dafür gemacht. Bis zu einer Tiefe von 30 Meter hält es das iPhone trocken. Neben dem normalen iPhone 13 und 14 passen auch die Versionen Pro, Max und Pro Max. Damit sich die Apple iOS Kamera-App bedienen lässt, sind spezielle Taster in das Gehäuse eingelassen, die auf das iPhone-Display tippen. Vier Taster gibt es, für den Auslöser, Kamerawechsel Front/Rück und Pfeiltaster für den Wechsel der Kameramodi wie Foto und Video. Ein ¼-Zoll-Schraubgewinde und ein Cold-Shoe-Adapter sind zum Befestigen von Zubehör vorhanden und an eine Handschlaufe zur Befestigung wurde auch gedacht.

iPhone Diving Waterproof Case PRO bei Arktis für 79,95 €