iPhone 14 Pro vs. teure Systemkamera – der Foto-Vergleich

Zum ersten Mal, seit die Auflösung der iPhone-Kamera mit dem iPhone 6S von 8 MP auf 12 MP erhöht wurde, hat Apple endlich einen größeren Sensor eingebaut: Das iPhone 14 Pro und Pro Max haben einen neuen 48-MP-Hauptsensor.

Das ist ein großer Sprung. Der neue Sensor ist etwa 60 Prozent größer als der bisherige Standardsensor mit 12 Megapixeln, weshalb mehr Licht eingefangen werden kann als beim früheren Sensor. Ein Sensor besteht aus Millionen von Elementen, die jeweils einem Pixel entsprechen. Der 48-MP-Sensor von Apple hat viermal so viele Elemente wie der 12-MP-Sensor – 6048 × 8064 Pixel im Vergleich zu 3024 × 4032 Pixeln. Obwohl der neue Sensor größer ist, fängt jedes Element etwas weniger Licht ein als der vorherige Sensor. Diese Kombination soll die Detailgenauigkeit verbessern, würde aber normalerweise auch das Bildrauschen bei schwächerem Licht erhöhen.

Apple hat sich vorgenommen, dies bei normalen Aufnahmen zu vermeiden. Der 48-MP-Sensor erzeugt mit der eigenen Kamera-App und in Dritt-Foto-Apps ein 12-MP-Bild. Wie bei allen Fotos, die mit einem iPhone oder iPad aufgenommen werden, werden mehrere Aufnahmen unsichtbar kombiniert und durchlaufen eine Bearbeitung, die bei den iPhones 14 Photonic Engine genannt wird, die die Neural Engine ersetzt. Die Photonic Engine greift früher in die Verarbeitung ein als der vorherige Algorithmus und Apple behauptet, dass dies dazu beiträgt, die auf maschinellem Lernen basierende Verarbeitung bei Bildern mit wenig Licht besser anzuwenden.

Fotografieren mit 48 MP

Diese 12-MP-Bilder mögen toll sein; im Test sind sie es auch! Aber wir haben ja einen 48-MP-Sensor in der Hand und den möchten wir komplett ausnutzen. Sie können in der Kamera-App den Raw-Modus aktivieren, um ein weniger bearbeitetes Bild mit sehr hoher Auflösung aufzunehmen, das weit über die bisherigen Möglichkeiten des iPhone hinausgeht. Da der 48-MP-Sensor nicht so stark von Apples digitalen Fotografie profitiert, hat er Nachteile, die über den Speicherplatz und die Rechenleistung hinausgehen, die für die Aufnahme und Bearbeitung dieser Bilder erforderlich sind.

Das liegt unter anderem daran, dass Apple die Dichte der Sensorelemente in der Kamera erhöht hat. Die Sensorelemente verfügen alle über einen Rot-, Grün- oder Blaufilter, um die Intensität jeder dieser Lichtkomponenten separat zu erfassen. Die Farbe wird nicht direkt erfasst, sondern über benachbarte Pixel im Bild jeder Digitalkamera interpoliert, auch der des iPhones. Das Verhältnis in einem Sensor sind zwei grüne Elemente für jedes rote und blaue, da grün gefiltertes Licht viel mehr von der Luminanz oder den Tonabstufungen einfängt, die unser Auge wahrnimmt, als Blau oder Rot.

Die übergroßen Quad-Elemente des 48-MP-Sensors von Apple sind Sammlungen kleiner Matrizen aus zwei mal zwei Elementen, die dieselbe Farbe filtern. Infolgedessen erfasst das 48-MP-Rohbild insgesamt mehr Details, aber effektiv weniger Differenzierung zwischen den Farben in jedem resultierenden 4 x 4-Pixel-Bereich – etwa so viel wie ein 12-MP-Sensor in einem 2 x 2-Pixel-Bereich. Dies könnte zu einer unschärferen Farbwiedergabe im Vergleich zu einem Sensor führen, der das feinere Farbmuster der Elemente beibehält.

Die Anordnung der 12-MP-Kameraelemente von Apple (links) im Vergleich zur höheren Dichte des 48-MP-Sensors. Der 48-MP-Sensor packt ein 2-mal-2-Gitter der gleichen Farbe in einen 60 % größeren Bereich als ein einzelnes Element in der 12-MP-Kamera.



Um im Raw-Modus zu fotografieren, aktivieren Sie die Funktion unter „Einstellungen > Kamera > Formate“, indem Sie Apple ProRAW aktivieren und sicherstellen, dass 48 MP für ProRAW-Auflösung ausgewählt ist. Tippen Sie in der Kamera-App auf die Schaltfläche „Raw“ in der oberen rechten Ecke. Dadurch wird der Schrägstrich durch das Wort in der Beschriftung vorübergehend entfernt und Sie können nun Raw-Bilder aufnehmen. Über „Einstellungen > Kamera > Einstellungen beibehalten“ und „Apple ProRAW aktivieren“ können Sie sich dauerhaft für oder gegen die Verwendung von Rohdaten entscheiden. Jedes Mal, wenn Sie die Kamera-App öffnen, merkt sie sich Ihre Raw-Auswahl von der vorherigen Verwendung.

iPhone 14 Pro vs. Fujifilm X-E4 Systemkamera

Um die 48-MP-Raw-Aufnahmen von Apple zu testen, haben wir eine Reihe von Fotos in verschiedenen Einstellungen mit einem iPhone 14 Pro und einer spiegellosen Fujifilm X-E4 aufgenommen. Die Fujifilm-Kamera hat einen 26,1-MP-Sensor, der eine maximale Bildgröße von 6240 × 4160 bietet. Wir haben ein 27-mm-Objektiv mit f/2,8 verwendet, das ein 40-mm-Äquivalent hat, um es mit Apples Umrechnung unten in Einklang zu bringen – irgendwo zwischen Apples Haupt- und Teleobjektiv. Wir haben die Bilder mit Adobe Lightroom für Belichtung und Balance angepasst.

Die X-E4 kostet mit dem 27-mm-Objektiv (XF27mmF2.8 R WR) 1.099 Euro (hier geht es zum Shop), während das iPhone 14 Pro und Pro Max mit drei Kameras für 1.299 bzw. 1.499 Euro erhältlich sind (hier geht es zum Shop):

Hauptobjektiv: Vergleichbar mit 24 mm, f/1,78.

Ultraweitwinkel: Vergleichbar mit 13 mm, f/2.2.

Teleobjektiv: Vergleichbar mit 77 mm, f/2.8

Apple verwendet für seine Objektive die Bezeichnung „Vergleichbar mit 35 mm“, eine Methode, die den Umfang einer auf einem Sensor erfassten Szene mit der traditionellen 35-mm-Filmfotografie vergleicht. Dies ermöglicht eine Gegenüberstellung unterschiedlichen Kameraarten. Apple gibt bei den Pro-Modellen 0,5-, 1-, 2- und 3-fache Faktoren mit drei Objektiven an, da iOS ein 2- oder 48-mm-Äquivalentobjektiv durch Farbunterabtastung des Hauptobjektivs simuliert: Es schneidet effektiv ein 12-MP-Bild aus der Mitte des 48-MP-Sensors heraus. Wir haben auch einige dieser 12MP 2x-Aufnahmen getestet.

Fotovergleich

Aufgrund des oben erwähnten Farbmusters der Elemente sollte ein 12-MP-Ausschnitt weniger scharf erscheinen als ein Bild, das mit einem nativen 12-MP-Sensor aufgenommen wurde, und auch weniger scharf als ein 12-MP-Ausschnitt von einem größeren spiegellosen oder DSLR-Sensor desselben Bereichs bei gleichem Abstand. Um die beiden zu testen, haben wir die gleichen Szenen mit dem iPhone 14 Pro und der X-E4 bei 1x und 2x aufgenommen.

Ausschnitt aus dem Bücherregal auf denselben Ausschnitt zugeschnitten, um die Unterschiede bei schlechten Lichtverhältnissen zu zeigen. Der 48-MP-Hauptsensor des iPhone 14 Pro (links) im Vergleich zur Fujifilm X-E4 (rechts).





Das iPhone 14 Pro schneidet im Vergleich zur Fujifilm X-E4 bemerkenswert gut ab, vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen: Es gibt weniger Rauschen und es bleiben mehr Details erhalten. In fast allen Fällen bietet das iPhone 14 Pro sowohl in der 48-MP-Rohaufnahme als auch im 12-MP-2fach-Zoom ein vergleichbares oder besseres Ergebnis als die Fujifilm X-E4.

Der Ausschnitt der Zinnie wurde für den Vergleich auf 1500 Pixel im Quadrat beschnitten, um die gleiche Detailgenauigkeit zu zeigen. Das auf 12 MP heruntergerechnete Bild des 48-MP-Sensors des Hauptobjektivs des iPhone 14 Pro (links) im Vergleich zur Fujifilm X-E4 (rechts).



Der Vorteil der Fujifilm liegt in den zahlreichen Einstellmöglichkeiten für die Verschlusszeit, die physikalische Blende und die Simulation der Filmempfindlichkeit sowie in den Wechselobjektiven, insbesondere dem Zoom und dem Superzoom für Teleaufnahmen aus großer Entfernung. Sie können jede Aufnahme der X-E4 abstimmen, zeitlich festlegen und kontrollieren und Belichtungsreihen (Mehrfachbelichtungen, die in iOS und iPadOS automatisch verarbeitet werden) für Fotos mit hohem Dynamikumfang und andere Fotos einrichten.

Pflanzen im Sonnenlicht. Das iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro 12MP/2x (links) gegen die Fujifilm X-E4 (rechts).





Blätter im Schatten. Der 48MP-Hauptsensor des iPhone 14 Pro (links) im Vergleich zur Fujifilm X-E4 (rechts).

Fenster in exponierter Backsteinmauer. iPhone 14 Pro 12MP/2x (links) vs. Fujifilm X-E4 (rechts).





Hat and Boots Park, Seattle. Der 48-MP-Hauptsensor des iPhone 14 Pro (links) im Vergleich zur Fujifilm X-E4 (rechts).

Fazit



Das iPhone 14 Pro bietet eine überzeugende Alternative zu einer spiegellosen Kamera, die für relativ nahe Aufnahmen mit ihren drei Objektiven ungefähr das Gleiche kostet. In vielen Fällen kann man eine spiegellose Kamera zugunsten des iPhone 14 Pro zurücklassen, um ähnliche Aufnahmen mit den Vorteilen eines Mehrzweckgeräts mit langer Akkulaufzeit und mobilem Foto- und Video-Upload zu machen.

