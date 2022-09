Pixelmator Pro 3.0 Muse greift Indesign an

Adobe Indesign ist ein professionelles Layout- und Satzprogramm für das Desktop-Publishing, das als schärfster Konkurrent von Layout-Urgestein Quark Xpress gilt. Viele Details zu dem Layoutprogramm inklusive seiner Geschichte seit 1999 findet sich bei Wikipedia. Pixelmator dagegen startete als Bildbearbeitungsprogramm im Jahr 2007. Es hat aber auch eine umfassende Vektorlayoutfunktion, wie beispielsweise das Tutorial des Entwicklers auf Youtube nahebringt. Nun ist Pixelmator Pro 3.0 erschienen und legt einen deutlichen Schwerpunkt auf professionelle Layout-Vorlagen (Design-Templates) und Mockups. Von diesen anpassbaren Produktvorlagen werden 16 mitgeliefert, darunter Apple-Geräte wie iPhones, Macbooks & Co oder Druckvorlagen wie Magazincover und anderes mehr.

Pixelmator Pro 3.0 Muse im App Store

Immer noch ohne ”echtes” CMYK

Nun ist Pixelmator ursprünglich als eine Art Alternative zu Photoshop oder wenigstens Photoshop Elements angetreten und hat sich seitdem sehr entwickelt. Was für einen uneingeschränkt professionellen Einsatz aber zumindest immer noch fehlt, ist die volle Unterstützung für CMYK. Hier gibt es zwar ein Softproofing (Screenproof) für CMYK, das für häufige Fälle ausreichend sein dürfte. Aber viele Profis werden dann doch nur auf das ”echte” CMYK vertrauen und weiterhin lieber zum zwar viel teureren, aber vertrauteren und auch umfangreicheren Photoshop von Adobe greifen.

Pixelmator Pro 3.0 Muse mit Schwerpunkt Layoutvorlagen. Davon finden sich jetzt jede Menge, voll anpassbar Macwelt

Im Grunde dürfte es ähnlich bei dem überraschenden Vergleich von Pixelmator Pro 3.0 Muse mit Indesign sein. Ohne Zweifel bietet Pixelmator nicht nur ohnehin schon im Vektorgrafikbereich einiges an Tools für Layout-Bedürfnisse, sondern jetzt auch durch die Vorlagen, die sich leicht, schnell und präzise durch Einsatz von KI nach eigenen Wünschen austauschen und ausbessern lassen sollen. Was wir mit überzeugendem Ergebnis in einigen Fällen selbst ausprobiert haben.

Auch Apple-Fans werden fündig Macwelt

Dazu kommen die zahlreichen Werkzeuge, man kann über das Menü Fenster/Arbeitsplatz-Layout unter Design, Illustration oder Zeichnen die entsprechenden Tools laden und anzeigen lassen, um sie direkt zu benutzen, oder dies in den Einstellungen unter ”Arbeitsplatz” erledigen. Auch angesichts des günstigen Preises dürfte man staunen, wie viele Möglichkeiten sich unter der Oberfläche von Pixelmator Pro verbergen, und wie viele praktische Layout-Vorlagen zur Erstellung von Postern, Karten, Logos, Social-Media-Projekten und allgemeinen Grafikobjekten die neue Version enthält. Leider ist es ohne ”Tricks” nicht möglich, auch etwa eine Doppelseite oder sogar mehrere Seiten für ein Projekt anzulegen – das ist ein wichtiger Unterschied etwa zu Indesign. Oder übrigens auch zu Pages: Dass man auch hiermit durchaus nicht nur Texte schreiben, sondern auch komplexere Designvorlagen realisieren kann, haben wir kürzlich erst in diesem ausführlichen Artikel ”Layout mit Pages – Es muss nicht immer Indesign sein” von Thomas Armbruster gezeigt. Und Pages gibt es sogar kostenlos zum Mac dazu!

Vorlage fürs neue iPhone Macwelt

Starker Allrounder für kleinen Preis und ohne Abo!

Letztlich hat man mit Pixelmator Pro 3.0 Muse und den zahlreichen Vorlagen und Tools für die Bildbearbeitung wie für die Bearbeitung oder Erstellung von Layoutvorlagen noch deutlich mehr Möglichkeiten – und der Preis von 39,99 Euro im Mac App Store ist fast genauso beeindruckend niedrig, wie die Optionen für Kreativität oder Bildverbesserung und anderes hoch sind. In Agenturen oder für aufwändige professionelle Aufgaben wird man sicher nicht auf Indesign oder Quark Express oder auch das ebenfalls günstige Affinity Designer verzichten wollen.

Das Display wird passgerecht gefüllt, Schriften auch an Vektorpfaden entlang gehen leicht von der Hand Macwelt

Zumal dies auch mit dem gewohnten Workflow zu tun hat, den man für sich oder in der Agentur vorfindet. Doch für Privatleute, Vereine, auch Unternehmen mit überschaubaren Ansprüchen an Plakate, Auftritte für Social Media oder Logos ist Pixelmator Pro erst recht in Version 3.0 Muse auch angesichts des Preises eine sehr große Verlockung, der man bei dem geringen Risiko der Investitionen einfach mal nachgeben darf. Zumal es eine 15-tägige Trial-Version des Vielkönner-Programms gibt. Für den Mac ist mindestens macOS 11 Big Sur erforderlich, Apple-Silicon-Rechner werden nativ unterstützt, und auch die deutsche Sprache. Klarer Nachteil auf dem Markt: Pixelmator gibt es als Desktop-Programm, aber auch nur für den Mac. Andererseits ist es darauf perfekt abgestimmt, ebenso wie für das iPad und iOS mit Pixelmator ”Photo”.