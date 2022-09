Airpods Pro 2: Touch-Steuerung kann in iOS 16.1 deaktiviert werden

Als jemand, der in den vergangenen Jahren etliche True-Wireless-Kopfhörer getestet hat, war ich immer merklich irritiert, wenn bei mir Modelle auf dem Tisch landen, an denen sich die Lautstärke nicht (per Touch-Steuerung) einstellen lässt. Meistens betrifft das günstige Modelle, aber auch Premium-Segment gibt es diese „Krankheit“, etwa bei den Shure Aonic Free – oder eben bei den Airpods.

Mit den Airpods Pro 2 hat Apple nun ein Modell auf den Markt gebracht, das eins meiner Probleme mit seinen In-Ear-Kopfhörern behoben hat: Die Lautstärke lässt sich endlich direkt per Wisch-Geste an den Stielen einstellen. Nie mehr im Rucksack, in der Hosen-, Jacken- oder Handtasche nach den Lautstärketasten am iPhone suchen oder in der Öffentlichkeit mit Siri reden! Doch damit nicht genug: Mit der Beta von iOS 16.1 gibt es jetzt die Möglichkeit, die Touch-Steuerung zu deaktivieren, berichtet Macrumors.

Wenn Sie die neue Lautstärkeregelung an den Airpods Pro 2 nicht verwenden möchten, benötigen Sie die aktuelle Beta von iOS 16.1. Dort finden Sie in den Einstellungen Ihrer Airpods Pro 2 (unter „Einstellungen“ > Name Ihrer Airpods Pro oder „Einstellungen“ > „Bluetooth“ > Symbol „i“ neben dem Namen Ihrer Airpods Pro) weiter unten in der Liste unter „Lautstärkeregelung“ einen neuen Schalter, mit dem Sie die Touch-Steuerung deaktivieren können.

Ich persönlich bin etwas verblüfft: Einerseits befürworte ich jede Möglichkeit, die Bedienung personalisieren zu können, weshalb jeder Schalter oder Regler für eine Funktion eine gute Änderung ist. Andererseits frage ich mich, warum man die touch-gesteuerte Lautstärkeregelung jemals deaktivieren sollte. Wenn Sie sie nicht verwenden und stattdessen weiterhin nach dem iPhone in Ihrer Tasche greifen oder mit Siri sprechen, um die Lautstärke zu ändern, sollte die Funktion Sie doch nicht weiter stören, oder übersehe ich etwas? Wenn Sie mehr wissen, schreiben Sie uns bitte.