27.9.22: Weite Reisen

Der Sommer hat sich zwar verabschiedet, der Herbst zeigt sich kühl und regnerisch und so gar nicht golden. Aber das kann ja noch werden. Nach Abklingen der größten Reisewelle ist es auf den Straßen, in den Bahnhöfen und Flughäfen nun deutlich ruhiger, Ende September ist mit die schönste Reisezeit, nimmt man mal den Wahnsinn des Oktoberfests raus. Der 27. September ist seit dem Jahr 1980 der Welttourismustag, ausgerufen von der Welttourismusorganisation UNWTO. Reisen bildet, wer Grenzen in der Natur und auf dem Papier überwindet, der überschreitet auch Grenzen im Kopf. Im Jahr 2022 steht der Welttourimusstag unter dem Motto „Rethinking Tourism” – angesichts der Reisen, die in den letzten zweieinhalb Jahren ein berüchtigtes Virus global unternommen hat, eine vernünftige Idee.

Von einem anderen Reisenden, der sich auf eine besonders weite und spektakuläre Tour begeben hat, haben wir heute vor 25 Jahren das letzte Mal etwas gehört. Am 27. September 1997 waren die letzten Signale des Marsroboters Pathfinder auf der Erde angekommen, der am 4. Juli desselben Jahres in Ares Vallis auf dem Nachbarplaneten angekommen war und seither Bilder von dessen Oberfläche geschickt hatte. Zusammen mit seinem Rover Sojourner lieferte der Pathfinder aber wichtige Erkenntnisse über Oberfläche und Atmosphäre des Roten Planeten, die man aus der Ferne nicht hätte gewinnen können. Vor allem trug aber die Mission zur Verbreitung eines neuen Mediums bei: Denn alle Bilder und Filme wurden im Internet verbreitet, das seither unsere Welt verändert hat wie keine andere Technologie seit dem gedruckten Buch. Die Welt des Mars, respektive das Bild, das wir davon haben, änderte Path Finder aber nicht. Es ist dort draußen öde und leer, eine bemannte Mission mit Rückkehroption wird es in diesem Jahrhundert sicher und in diesem Jahrtausend höchstwahrscheinlich nicht geben.

Schade, denn Pathfinder ist immer noch da oben und könnte trotz mittlerweile über 25 Jahre alter Technik noch funktionieren. In der wunderbaren Fiktion “Der Marsianer” von Andy Weir geschieht nämlich genau das: Nach Ausfall der Kommunikationssysteme der Marsstation holt sich der gestrandete Astronaut Mark Whattney den verschollenen Reisenden aus dem Ares Vallis ab, um wieder Kontakt zur Erde zu ermöglichen. Immerhin verhindert der trockene Mars, dass die Elektronik so schnell verrottet und verrostet. Die Reise zum Mars legen wir aber lieber erst noch in der Fantasie zurück.

Lesetipps für den Dienstag

Sparen: Prime-Day war bei Amazon Mitte Juli, der Black Friday Ende November wird Rabattaktionen über zwei Wochen bringen. Der Haneldsriese hat nun eine weitere Aktion erfunden, zu der es in allen Bereichen reduzierte Preise geben wird, auch für Technik. Amazon nennt die Rabattschlacht am 11. und 12. Oktober Prime Early Access Sale, auf Deutsch: Frühe Angebote auf Amazon-Geräte. Aller Voraussicht nach wird es auch Preisnachlässe für Prodikte von Apple geben, recht sicher aber nicht für die jüngsten wie die iPhone-14-Reihe. Dafür darf man mit günstigeren Preisen für Auslaufmodelle rechnen, wie das iPad der neunten Generation, die aktuellen iPads Pro und die Macbooks Pro mit 14 und 16 Zoll, die vermutlich noch im Oktober Nachfolger bekommen

Noch ein Bug: Mit einem baldigen weiteren Wartungsupdate für iOS 16 ist zu rechnen, ein neu aufgetretener Fehler wird das erfordern. In Apples Support-Foren und auf Reddit berichten Anwender, dass sie im Kinomodus aufgenommene Videos, der auf iPhones ab der Reihe 13 zur Verfügung steht, nicht mehr in Final Cut oder iMovie öffnen können. Die Programme vermelden dabei jeweils, dass der Kinomodus nicht aktiviert werden könne. Apple hat das Problem bisher noch nicht offiziell zur Kenntnis genommen, das sollte aber nur eine Frage der Zeit sein.

Nebeneffekt: Anders als auf dem Mac kann man die Icons von Apps nicht ändern. Seit iOS 12 ist es aber mit Hilfe der App Kurzbefehle möglich, Shortcuts mit einem beliebigen Icon zu versehen und auf den Bildschirm zu packen. Ein Tipp darauf öffnet dann die eigentliche App. Nachteil der Methode: Nach dem Tipp öffnet sich oben auf dem Bildschirm erst einmal ein großes Banner, bevor es zur eigentlichen Interaktion mit der App weiter geht. Der Designer Parker Ortolani hat nun entdeckt, dass auf iPhone 14 Pro und 14 Pro Max diese Animation verschwunden respektive in die Dynamic Island abgewandert ist. Auch die Verzögerung zwischen Tipp auf den Shortcut und Öffnen der App entfällt.

Navigation: Indien will unabhängig vom US-amerikanischen GPS werden und künftig auf das eigene System NavIC (Navigation with Indian Constelation) setzen. NavIC setzt auf acht Satelliten, die seit 2006 in eine geostationäre Umlaufwand über Indien geschickt wurden und die eine bessere lokale Navigation garantieren sollen und dabei auch andere Teile Asiens abdecken. Für Smartphonehersteller, die in Indien verkaufen wollen, ist das eine schlechte Nachricht, berichtet Reuters. Zusätzliche Komponenten würden die Produktion teurer machen, vor dem Jahr 2024 ist zudem kaum mit kompatiblen Geräten zu rechnen.

Zerlegt: Es hat nicht lange gedauert, bis die Reparaturspezialisten von iFixit die neue Apple Watch Ultra zerlegt haben, um deren Reparierbarkeit zu ermitteln. Trotz einiger Schrauben, die sich leicht lösen lassen, wird die Reparatur recht kompliziert. Grund dafür sind einige Dichtungen, die wie Kleber wirken und die selbst die Profis von iFixit beim Zerlegen zerstörten. Der Teardown offenbart unter anderem auch die hohe Akkukapazität der Uhr, die Batterie fasst 2,1 Wattstunden an Energie, 60 Prozent mehr als der Akku der Apple Watch Series 8.

Test: Auch wir hatten in unserem Test des iPhone 14 bereits feststellen können, dass die Kamera gegenüber der des iPhone 13 ein bisschen besser geworden ist, vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen. Unsere britische Kollegin Karen Haslam fügt dem noch einen Test des Action-Modus der Kamera hinzu, der ebenfalls begeistert. Nicht uninteressant sind die Benchmarks: Groß sind die Verbesserungen des iPhone 14 gegenüber dem Vorgängermodell, aber durchaus messbar. Wenn man nicht gerade ein iPhone 13 ersetzen will, ist das iPhone 14 ein lohnenswertes Upgrade, auch wenn der Preis in vielen Länder aufgrund äußerer Umstände gestiegen ist.

Nebenprodukte: iOS 16 und watchOS 9 haben jede Menge neuer spannender Features bekommen, sodass man einige davon durchaus übersehen konnte. Macworld-Autor Dan Moren hebt drei besondere Neuerungen hervor: So wird die Wetter-App endlich besser, die Übernahme des Dienstes Dark Sky, dessen App nur noch bis Ende des Jahres funktionieren wird, macht sich endlich bemerkbar. Nicht nur in der Wildnis sind die neuen Funktionen der Kompass-App, in der man Punkte setzen oder sich zurück zum letzten Punkt führen kann, sehr praktisch: Man stelle sich vor, man hat vergessen, wo das Auto parkt. Und besonders schön: Passworte von WLANs kann man sich nun anzeigen lassen, was das Teilen mit anderen Geräten als solchen von Apple enorm erleichtert.

