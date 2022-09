Das kostet die Reparatur beim iPhone 14

Ein iPhone zu reparieren, ist nicht billig. In den ersten zwei Jahren nach dem Kauf kann man die Kosten durch Apple Care+ im Griff behalten, denn die Tarife sind günstiger als die Reparatur irgendeines Teils. Ausgenommen der Akku, der aber nur in seltenen Ausnahmefällen von Apple Care abgedeckt wird. Und mit 119 € wird man bei den 14er-Modellen nun deutlicher heftiger zur Ader gelassen als noch bei der 13er-Serie. Da die Akkus aber kaum in der Kapazität zugelegt haben und auch der Arbeitsaufwand beim Austausch nicht größer zu sein scheint als bisher, ist der Preisanstieg eventuell auf teurere Materialien und gestiegene Transportkosten in der Lieferkette zurückzuführen. Für die 13er-Modelle hat Apple die Preise aber bisher nicht angehoben und es bleibt bei 75 €.

iPhone 14 billiger zu reparieren



Was bei den Reparaturkosten für das Rückteil beim neuen iPhone-Modell auffällt, ist der große Preisunterschied zwischen den beiden normalen Modellen und den Pro-Ausführungen. Geschuldet ist dies dem neu gestalteten Innenleben beim iPhone 14 und iPhone 14 Plus, bei denen sich das Rückteil nun recht einfach lösen lässt, wie iFixit beim Zerlegen des iPhone 14 feststellen konnte. Und der vergleichbar niedrige Preis beim Plus-Modell lässt auf ein genauso gestaltetes Innenleben schließen. Bei den gegenüber den Pro-Modellen deutlich günstigeren Preisen stellt sich dann auch nach Ablauf von Apple Care+ nicht die Frage, ob man das Rückteil bei Beschädigung austauscht oder doch lieber gleich in ein neues Gerät investiert. Denn bei den Pro-Modellen kostet der Tausch bei Apple 600 € beziehungsweise 670 €, beim iPhone 14 und iPhone 14 Plus dagegen „nur“ 200 € beziehungsweise 230 €.

Auch beim Display muss man bei den Pro-Modellen sowie dem iPhone 14 Plus für die Reparatur mehr ausgeben als beim iPhone 14, was der aufwändigeren Technologie beziehungsweise der Größe des Bildschirms geschuldet ist. Sollte dagegen ein anderer Schaden als ein gebrochenes Rückteil oder Display auftreten, wird es bei allen Modellvarianten ziemlich teuer, ausgenommen die Rückkamera, für die 200 € beziehungsweise 260 € bei den Pro-Modellen zu bezahlen sind.