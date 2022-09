Apple-Neuheiten im Oktober – das erwartet Sie

Der September war aus Sicht eines Apple-Fans ein guter Monat: So viele Neuerungen gab es schon lange nicht mehr, denn immerhin stellte Apple nicht nur das neue iPhone 14 und iPhone 14 Pro (im Test) vor, sondern mit einer überarbeiteten Apple Watch SE, der erwarteten Series 8 und der ganz neuen Apple Watch Ultra gleich drei neue Uhren-Modelle vor. Wenn Sie erfahren möchten, welche der neuen Modelle am besten zu Ihnen passt, lesen Sie unseren aktuellen Apple-Watch-Ratgeber.

Ach ja, und neue Airpods Pro (alle Infos) gab es auch noch! Das zu überbieten, dürfte Apple schwer fallen – obwohl noch so manche Produkte auf unsere Wunschliste stehen: Neue iPads und Macs.

Kein Oktober-Event, aber trotzdem neue Produkte?

Aktuell kursiert das Gerücht, dass Apple für Oktober kein Event plant. Das will der gut informierte Bloomberg-Analyst Mark Gurman wissen, wie er in seinem PowerOn-Newsletter schreibt.

Hat Apple hier wirklich genug zu bieten, um ein weiteres spektakuläres Launch-Event zu veranstalten? Mark Gurman / BLOOMBERG

Das heißt aber nicht, dass Apple im Zweifel keine Neuerungen via Pressemitteilung anzukündigen hat. Laut Gurman erwarten uns im Oktober jede Menge neue Produkte mit neuen M2-Chips:

Mac Minis mit M2 und M2 Pro

mit M2 und M2 Pro Macbook Pros (14 & 16 Zoll) mit M2 Pro und M2 Max

(14 & 16 Zoll) mit M2 Pro und M2 Max iPad Pros (11 und 12,9 Zoll) mit M2

(11 und 12,9 Zoll) mit M2 Apple TV mit A14 Chip und mehr RAM

Laut Gurman reicht dies jedoch nicht für ein Apple-Event aus, die Macs, iPads und das Apple TV sollen demnach lediglich ein Spezifikationen-Upgrade bekommen, der M2-Chip wurde bereits im Juni 2022 im Rahmen der WWDC vorgestellt. Ein Mac Pro oder iMac Pro mit M2-Chip oder die sagenumwobene AR/VR-Brille (Wann sie kommt – und zu welchem Preis) könnten natürlich Anlass sein, dass Apple Gurman eines Besseren belehrt. Der Bloomberg-Analyst hält dies jedoch für unwahrscheinlich.

Gerüchteküche: Nur wenig bekannt

Im Gegensatz zum iPhone geht es bei den neuen Macs und iPads in der Gerüchteküche weniger heiß her. Die Macs werden wohl kein Design-Update bekommen, die (bereits auf der WWDC vorgestellten) Neuerungen in Form eines besseren Chips stecken unter der Haube. Anders sieht es hingegen bei den iPads aus.

Magsafe, das mit dem iPhone 12 eingeführte kabellose Lade-Feature, soll nun auch aufs iPad kommen. Darüber hinaus bekommen die iPad-Pro-Modelle angeblich einen zusätzlichen vierten Pin-Anschluss. Welche Funktion dieser erfüllt, ist bisher noch nicht bekannt. Das iPad der zehnten Generation könnte ein neues, kantiges Design inklusive USB-C Port bekommen, sodass Apple den Home Button sowie den Lightning-Port komplett aus der iPad-Reihe verbannt.

Neue Software

iOS 16 ist da – und macht richtig Spaß! Das Update ist so umfangreich (alle Neuerungen im Überblick) und ist daher für viele – mit neuen Features wie dem neuen Sperrbildschirm – wohl etwas überwältigend, weshalb wir für Sie die besten versteckten iOS-16-Features zusammengefasst haben. iPad und Mac lassen aktuell noch auf sich warten: iPadOS 16 und macOS Ventura dürften aber mit dem Erscheinen neuer Mac- und iPad-Modelle im Oktober zum kostenlosen Download zur Verfügung stehen.