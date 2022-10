Zweiter Prime Day: Bei diesen Apple-Produkten können Sie sparen!

Erstmals veranstaltet Amazon neben dem eigentlichen „Prime Day“, der seit Beginn der Pandemie keinen besonders festen Zeitraum mehr hat, einen zweiten „Prime Day“ – nicht etwa unter dem Namen „Prime Day 2: Electric Boogaloo“, sondern unter „Prime Exklusive Angebote“. Selbst der englische Name „Prime Early Access“ geht leichter von der Zunge. Das Shopping-Event findet am 11. und 12. Oktober statt – etwa der Zeitraum, in den Amazon den Prime Day 2020 wegen Corona verschoben hat (13./14. Oktober 2020) und nur knapp anderthalb Monate vor Black Friday. Folgende Apple-Produkte sind in den nächsten zwei Tagen im Angebot:

iPhone

Apple hat erst vor wenigen Wochen das iPhone 14 vorgestellt und einen Monat nach dem Release ist an Rabatte kaum zu denken. Anders sieht es bei älteren Modellen aus: Insbesondere beim iPhone 13 gibt es bei Amazon zum „Prime Day im Oktober“ ordentlich Rabatt, für Freund:innen der Mini-Größe gibt es immerhin das iPhone 12 Mini in Schwarz.

iPhone-Zubehör

Falls Sie sich für eins der iPhones weiter oben interessieren, empfehlen wir auch eine passende Hülle. Diese sind beim alternativen Prime Day nämlich als einziges iPhone-Zubehör im Angebot. Zur Auswahl stehen sowohl die Leder- als auch die Silikon-Varianten der offiziellen Apple Magsafe-Cases.

Apple Watch

Neben dem iPhone 14 hat Apple beim „Far Out“-Event auch neue Apple Watches vorgestellt: die Apple Watch Series 8, die Apple Watch SE 2 und das neue Spitzenmodell, die Apple Watch Ultra. Wie bei den neuen iPhones, ist bei keinem Modell der neuen Apple Watch an nennenswerte Preissenkungen zu denken. Bei den Vorgängermodellen rund um die Apple Watch 7 und darunter hingegen winken deutlich stärkere Rabatte:

Beats-Kopfhörer

Als einzige Apple-Kopfhörer sind zwei Beats-Modelle im Angebot:

Und sonst?

Zu unserer Überraschung gibt es aktuell keine weiteren Angebote – weder Airpods noch Ladegeräte noch Lightning-Kabel sind aktuell zum Oktober-Prime-Day günstiger zu haben, auch fehlt von iPads und Macbooks noch jede Spur. Das heißt aber nicht, dass Sie völlig leer ausgehen müssen – das Event dauert zwei Tage, neue Schnäppchen könnten also jederzeit nachgereicht werden. Behalten Sie unsere Liste über die nächsten Tage also ruhig im Auge.