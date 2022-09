Prime Day im Oktober: Diese Apple-Produkte dürfen Sie günstiger erwarten

Erstmals veranstaltet Amazon neben dem eigentlichen „Prime Day“, der seit Beginn der Pandemie keinen besonders festen Zeitraum mehr hat, einen zweiten „Prime Day“ – nicht etwa unter dem Namen „Prime Day 2: Electric Boogaloo“, sondern unter „Prime Exklusive Angebote“. Selbst der englische Name „Prime Early Access“ geht leichter von der Zunge. Das Shopping-Event findet am 11. und 12. Oktober statt – etwa der Zeitraum, in den Amazon den Prime Day 2020 wegen Corona verschoben hat (13./14. Oktober 2020) und nur knapp anderthalb Monate vor Black Friday.

Natürlich rechnen wir auch mit Angeboten aus dem Apple-Kosmos. Doch eins vorweg: Aufs iPhone 14 wird es keine nennenswerten Rabatte geben – wahrscheinlich gar keine. Bei der Apple Watch Series 8 und den Airpods könnte es aber anders aussehen.

iPhone

Apple hat erst vor wenigen Wochen das iPhone 14 vorgestellt und einen Monat nach dem Release ist an Rabatte nicht zu denken. Wie Sie dem Preisvergleich unten entnehmen können, führen alle Händler das neue iPhone nach wie vor zur UVP, und das wird sich noch ein Weilchen nicht ändern. Bei älteren Modellen sieht es jedoch anders aus: Sowohl beim iPhone 12 als auch beim iPhone 13 dürfte Amazon zum „Prime Day im Oktober“ ordentlich am Preis schrauben. Zumindest für die normalen Modelle können wir auch heute noch ruhigen Gewissens eine Kaufempfehlung aussprechen, da sich zwischen iPhone 12 und iPhone 14 nicht allzu viel getan hat.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 128 GB Mitternacht

Apple Watch

Neben dem iPhone 14 hat Apple beim „Far Out“-Event auch neue Apple Watches vorgestellt: die Apple Watch Series 8, die Apple Watch SE 2 und das neue Spitzenmodell, die Apple Watch Ultra. Während Letztere, wie das iPhone 14, beim „Prime Early Access“ aller Wahrscheinlichkeit nach nicht günstiger erhältlich sein wird, sieht es bei der Apple Watch Series 8 und Apple Watch SE anders aus: Hier könnte es die ersten Rabatte geben, wenn auch nur 30 bis 50 Euro. Bei den Vorgängermodellen rund um die Apple Watch 7 und darunter könnten noch stärkere Rabatte winken und Bestpreise erhältlich sein, um Lagerplatz für die neuen Modelle zu schaffen. Die Apple Watch Series 7 in 41 mm mit GPS in Product(Red) ist aktuell für 389 Euro erhältlich und dürfte zum „Prime Exklusive Angebote“ (uff) auf 350 Euro oder darunter fallen. Ähnlich sieht es bei der Apple Watch SE aus, wobei wir hier von der alten SE abraten würden.

Airpods

Auch die Airpods Pro haben beim letzten Event ein Upgrade erhalten, weshalb hier ebenfalls keine nennenswerten Rabatte zu erwarten sind. Die normalen Airpods 3 und die Airpods Max sind mittlerweile jedoch schon ein Weilchen auf dem Markt und sollten beim Startschuss zum Weihnachtsgeschäft nochmal deutlich günstiger werden als aktuell. Falls Sie sich mit dem Vorgängermodell zufriedengeben können: Die Airpods Pro (1. Generation) sind aktuell für 209 Euro erhältlich und sollten als Auslaufmodell deutlich unter 200 Euro fallen.

iPad

Diverse iPads sind längst überfällig für ein Upgrade, darunter das iPad Pro und das normale iPad der 9. Generation. Gerüchten zufolge sollen Nachfolgemodelle noch im Oktober vorgestellt werden und abhängig davon, ob Apple die neuen Geräte vor oder nach dem Amazon-Event präsentiert, dürften die Rabatte noch üppiger, als sie jetzt bereits sind. Das iPad Pro 12,9″ in Space Grau mit 256 GB Speicher für 1.219 Euro liegt nur 90 Euro unter Apples UVP, aber hier sollte mehr drin sein. Auch das iPad Air und das iPad Mini dürften günstiger zu haben sein – bis zu 100 Euro weniger sind realistisch.

Macs

Wie bei den iPads stehen diesen Herbst Aktualisierungen bei Macs an. Das Macbook Pro in 14 und 16 Zoll soll dabei ein Upgrade auf den M2-Chip bekommen, der Mac Mini auch. In jedem Fall dürfte Amazon die aktuellen Geräte je nach Ausstattung ein paar Hundert Euro günstiger anbieten. Das Macbook Pro 14″ mit 14 GPU-Kernen, 16 GB RAM und 512 GB in Silber ist jetzt schon 300 Euro günstiger zu haben als bei Apple selbst, und bei den „Prime Exklusiven Angeboten“ dürfte der Preis bei diesem, aber auch vielen anderen Varianten nochmal sinken.

