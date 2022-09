Diese Macs sollten Sie jetzt nicht mehr kaufen

Nach der Keynote ist vor der Keynote – das war zumindest in den letzten Jahren im Herbst der Fall. Auf das September-Event folgte noch eines im Oktober, im Jahr 2020 sogar noch ein Nachklang im November. Allzu sicher sein darf man in diesem Jahr aber nicht, dass Apple erneut zu einer Produktpräsentation einlädt, was aber nicht bedeutet, dass es keine neuen Produkte geben wird.

Der Gedanke des Bloomberg-Redakteurs Mark Gurman ist nachvollziehbar: In diesem Herbst habe Apple nur ein paar Updates im Gepäck, aber keine wirklich neuen Produkte wie etwa im November 2020 die ersten Apple-Silicon-Macs oder im vergangenen Jahr die Macbooks Pro in neuer Form und mit neuem Prozessor. Was hinzu kommt: Apple lädt ausgangs der Pandemie wieder Pressevertreter nach Cupertino ein, den Aufwand kann man sich aber sparen, hat man nichts mit absolutem Wow-Effekt auf der Bühne zu zeigen. So eine virtuelle Keynote ist da weit weniger aufwendig zu bestreiten.

Keine Keynote, dennoch Neues – welches Alte man sich sparen kann

Sind neue Apple-Produkte im Anmarsch, bemerkt man das an steigenden Lieferzeiten und sinkenden Preisen bei Drittanbietern – Apple selbst gibt keine Preisnachlässe zum Abverkauf. Benötigt man nicht wirklich das allerneueste Produkt wie etwa das anstehende iPad der zehnten Generation, ist die Gelegenheit günstig, für den Vorgänger noch ein Schnäppchen zu machen. Insbesondere richtet sich das Augenmerk daher auf Amazons „Prime Day im Oktober“, am 11. und 12. Oktober gibt es unter Umständen auch für Apple-Produkte Rabatte, wenn auch nicht für die Neuesten. Bei drei Mac-Modellen sollte man aber trotz einiger Preissenkungen sich den Kauf zweimal überlegen, denn vielversprechende Nachfolger stehen an.

Macbooks Pro in 14 und 16 Zoll: Für den professionellen Einsatz

Erst ein Jahr alt sind die Macbooks Pro mit den Prozessoren M1 Pro und M1 Max – im Oktober hatte Apple deren Vorstellung zum Anlass für eine Keynote genommen. Dabei hatten Hardwarechef John Ternus und der Chef der Chip-Entwicklung Jony Srouji ein Rätsel gelöst, das der M1 gut ein Jahr vorher aufgegeben hatte: Wie werde künftiges Apple Silicon weit über die Erfordernisse von Einsteiger-Macs hinausgehen? Apples Antwort ist so banal wie genial: Wir verdoppeln respektive vervierfachen den M1 auf M1 Pro und M1 Max.

Ein Jahr später erscheint klar, wie die Geschichte weitergeht: Apple zeigte im Frühsommer zur WWDC den M2, einen verbesserten M1 mit mehr Kernen. Die Leistungssteigerungen in Macbook Pro M2 und Macbook Air M2 sind gegenüber den Vorgängern bemerkenswert, wenn auch nicht mehr so dramatisch wie beim Wechsel der Plattform von Intel zu Apple Silicon. Doch beeindrucken die Leistungswerte der M2 gegenüber denen der Konkurrenz – entsprechend darf man von M2 Pro und Max noch deutlichere Fortschritte erwarten.

Das Warten lohnt auf alle Fälle, Macbook Pro 14 Zoll und 16 Zoll mit M1 Max und Pro sind zwar die derzeit mit die besten professionellen Notebooks, die man bekommen kann, ihre M2-Nachfolger wird Berichten zufolge Apples Zulieferer TSMC bereits in einem 3-nm-Prozess bauen. Damit sind eine höhere Leistungsfähigkeit und mehr Effizienz verbunden. Insbesondere bei der Grafik-Leistung könnte der M2 Max alles bisher dagewesene in die Tasche stecken, die Zahl der GPU-Kerne soll von 32 auf 38 steigen, bei den CPU-Kernen bleibt es bei acht Performance- und vier Effizienzkernen. Wer warten kann und die maximale Leistungsfähigkeit für das Macbook Pro wünscht, sollte also erst Ende Oktober in die neue Generation investieren und die Rabatte für die aktuellen Macbooks Pro ruhig ignorieren.

Mac Mini: Lückenschluss

Neben dem Mac Pro für den High-End-Einsatz hat Apple noch einen weiteren Intel-Mac im Angebot, auch zwei Jahre nach Beginn des Umstiegs auf Apple Silicon: den Mac Mini mit Core-i5-Prozessor und Intel UHD Grafik. Das Gerät mit der Technik von 2018 ist ein Kompromisskandidat für Anwender, die einen leistungsstarken, aber kompakten Desktop wünschen, aber für einen Mac Studio kein Geld ausgeben wollen – aufrüstbar ist der letzte Intel-Mini mit einem Core i7 und bis zu 64 GB RAM und 2 TB SSD. Auf dem Desktop belässt Apple eine Lücke: Mac Mini M1 oder iMac M1 in der Basis, der Mac Studio mit M1 Max oder M1 Ultra ist schon obere Mittelklasse bis High-End. Einen M1 Pro für den Desktop gibt es nicht – daher noch der alte Intel-Chip. Apple wird voraussichtlich im Oktober diese Lücke schließen, mit einem Mac Mini M2 Pro, der einem ebenso neuen Mac Mini M2 beigestellt wird. Vom Kauf eines Mac Mini abzuraten, fällt daher leicht, insbesondere das Intel-Modell ist nun hoffnungslos veraltet und bietet keinen Mehrwert. Den Mac Mini M1 mit 256 GB SSD verkauft Amazon zwar für 100 Euro weniger als Apple, zwei Jahre nach dem Verkaufsstart ist das aber kein echtes Schnäppchen.

Diese Macs können Sie jetzt bedenkenlos kaufen

Auch schon etwas älter ist der iMac M1 mit 24-Zoll-Bildschirm, wir gehen aber nicht davon aus, dass dieser noch im Jahr 2022 einen Nachfolger bekommen wird. Den Mac Studio hat Apple erst im März dieses Jahres vorgestellt, neue Macbook Pro mit M2 Ultra mögen zwar den Desktop in einigen Benchmarks schlagen, sind aber keine echte Konkurrenz und nur bedingt eine Alternative. Wem die Performance des M2 völlig ausreicht, ist mit Macbook Air M2 und Macbook Pro M2 bestens bedient. Beim Vergleich der beiden Einsteiger-Laptops kommt es vor allem auf deren Features an, das Macbook Air M2 bringt den etwas besseren Bildschirm mit, das Macbook Pro M2 die Touchbar.

