iPhone 14 Pro nach einer Woche Praxistest: Lohnt es sich wirklich?

Dynamic Island, Always-On Display, bessere Kamera, besserer Chip, Satellitenkommunikation, Unfallerkennung: Die Feature-Liste des neuen iPhone 14 Pro (Max) (im Test) ist lang und vermutlich haben auch Sie noch während der Apple-Keynote gedacht: Das muss ich haben! Apple weiß seine Produkte eben in Szene zu setzen und jedes – für einen persönlich – vielleicht noch zu unbrauchbares Feature so zu verkaufen, dass man am liebsten gleich sein Portemonnaie zückt, um sich direkt das neueste iPhone-Modell zu kaufen.

Und da sind wir an einem wichtigen Punkt. Die Preislatte hängt in diesem Jahr so hoch wie nie, die Pro-Modelle starten bei 1.299 Euro. Gerade in aktuellen Zeiten nicht für jeden bezahlbar. Umso ärgerlicher wäre es, wenn Sie nach dem Kauf des iPhone 14 Pro (Max) feststellten, dass Sie die neuesten Features gar nicht (oder zumindest nur selten) benötigen. Im schlimmsten Fall stören Sie sogar manche der neuen Features so sehr, dass Sie sie frustriert in den iPhone-Einstellungen deaktivieren.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 Pro (128 GB) in Space Schwarz

Shop Preis $999 zum Shop

Wir haben das iPhone 14 Pro Max nun seit einer Woche im Praxistest und die neuesten Features genauer unter die Lupe genommen. Nachdem der anfängliche Hype um die neuen Funktionen etwas abgeflaut ist, beantworten wir im folgenden Video die Frage, ob sich das iPhone 14 Pro (Max) für Sie wirklich lohnt.

Haben Sie Ihr iPhone 14 (Pro) bereits erhalten und wollen mit uns unsere Eindrücke teilen? Schreiben Sie uns!