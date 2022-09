iPadOS 16 Release: Wann kann ich mein iPad updaten?

Während iOS 16 (alle Neuerungen im Überblick) bereits offiziell zum Download erschienen ist, lässt das große Betriebsystem-Update für iPads auf sich warten. iPadOS 16 soll laut Apple noch im Oktober erscheinen, einen genauen Termin kann man der Webseite noch nicht entnehmen.

Dadurch, dass Apple in diesem Jahr erstmals den Release von iPadOS 16 und iOS 16 voneinander trennt, kann man anhand der Vergangenheit kein Muster erkennen, was auf ein passendes Release-Datum schließen lässt. Auch ist aktuell noch nicht klar, ob Apple überhaupt ein Herbst-Event abhalten wird: Es ist gut möglich, dass Apple seine Neuerungen für Macs und iPads in wenigen Wochen via Pressemitteilung verkündet. Wir vermuten jedoch folgenden Zeitplan:

18. Oktober ab 19 Uhr: Vorstellung iPad Pro 11″ und iPad Pro 12,9″

ab 19 Uhr: Vorstellung iPad Pro 11″ und iPad Pro 12,9″ 21. Oktober ab 14 Uhr: Start der Vorbestellphase

ab 14 Uhr: Start der Vorbestellphase 28. Oktober: Offizieller Marktstart

Mit einem Release von iPadOS 16 am 28. Oktober hätte Apple genügend Zeit, um letzte Fehler und Bugs in iPadOS 16 zu beheben. Eine genauere Einschätzung können wir dann vornehmen, sollte Apple tatsächlich zu einem Apple-Event im Oktober einladen.

Kompatibilität: Diese Modelle bekommen iPadOS 16

Zwar ist noch kein genaues Datum bekannt, dafür aber eine Auflistung der Geräte, auf denen das kommende Update laufen wird:

iPad Pro (alle Modelle)

(alle Modelle) iPad Air (3. Generation oder neuer)

(3. Generation oder neuer) iPad (5. Generation oder neuer)

(5. Generation oder neuer) iPad mini (5. Generation oder neuer)

Neue iPads und Macs im Herbst

Es ist davon auszugehen, dass Apple im Oktober jede Menge neue Apple-Produkte vorstellen wird. Unabhängig davon, ob es eine Apple-Keynte geben wird, freuen wir uns auf neue iPad-Pro-Modelle (Warum sich das Warten lohnt) und neue Macs. Sowohl die Tablets als auch Macs sollen mit dem auf der Worldwide Developers Conference vorgestellten M2-Chip ausgestattet werden. Da aber kein großes Redesign erwartet wird, könnte Apple auf ein spektakuläres Event verzichten und stattdessen via Pressemitteilung die neuen Produkte vorstellen.