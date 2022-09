Macbook Pro 2022 Release: Wann kommen die neuen Laptops?

Die im letzten Oktober im Rahmen des Events “Unleashed” vorgestellten Macbooks Pro mit ihrem markanten Neudesign (wir sagen nur: “Notch”) gehören ein Jahr nach der Markteinführung noch lange nicht zum Alteisen. Ganz im Gegenteil sind sie mit das Beste, was man kaufen kann, sucht man ein Notebook für den professionellen Einsatz. Doch steht Apples Entwicklung nicht still, die zweite Generation des Apple Silicon steht bereit, den M1 Pro und M1 Max abzulösen.

Aktuell bester Preis: Macbook Pro 14 Zoll M1 Pro mit 16 GB RAM und 512 GB SSD in Silber

Wann die neuen Macbooks Pro 2022 kommen

Es gibt zwar Zweifel daran, dass Apple in diesem Jahr wieder ein Oktober-Event abhalten wird. Seit dem Jahr 2011, als das iPhone 4S erst im Oktober kam (und im September kein Event stattfand), veranstaltete Apple nur in drei von elf Jahren keine Keynote im Oktober, wie eine Aufstellung unserer Kollegen der Macworld zeigt.

Apple hätte aber nicht nur bloße Updates für seine Profi-Laptops zu zeigen, es stehen auch renovierte iPads Pro, ein neu gestaltetes iPad und ein Mac Mini mit einem etwas anderem Konzept und Zielgruppe an – eine Bühnenshow in Cupertino wäre also gut möglich. Falls sich Apple dazu entscheiden sollte, gehen wir von Dienstag, den 18. Oktober aus. Daraus ergäbe sich folgender Zeitplan für neue Macbooks Pro:

18. Oktober 2022 ab 19 Uhr: Vorstellung Macbook Pro M2 Pro/Max 14 Zoll und Macbook M2 Pro/Max 16 Zoll

21. Oktober 2022 ab 14 Uhr: Start der Vorbestellphase

28. Oktober 2022: Offizieller Marktstart

Macbook Pro M2 Pro/Max: Das wird neu

Äußerlich werden sich die Macbook-Pro-Jahrgänge nicht unterscheiden, das hat bei Apple Tradition. Auf das Macbook Pro von 2016 (das mit der Touchbar) folgten zwei weitere optisch ähnliche Generation, mit jeweils geringfügig anderen Features wie einer verbesserten Tastatur oder neueren Intel-Prozessoren. Apple bleibt also beim vor einem Jahr eingeführten Design für den 14- und den 16-Zöller, die im Apple-Sprech “Kameraeinhausung” genannte Notch bleibt bestehen. Immerhin ermöglicht diese schmälere Ränder und damit eine größere Bildschirmdiagonale bei gleichen äußeren Maßen – und wird zumindest nicht so sehr als störend empfunden wie die Kerbe der iPhones X und neuer.

Wer auf eine Rückkehr der Touchbar hofft, wird enttäuscht sein, Apple hat diesen interaktiven OLED-Streifen oberhalb der Tastatur offenbar auf das Abstellgleis geschickt, nur noch im Macbook Pro M2 13 Zoll ist er eingebaut. Die Touch-ID auf der Tastatur hingegen bleibt, rechts neben den wiedergekehrten festen Funktionstasten.

Neu hingegen wird das Herz des Macbook Pro, das System-on-a-Chip (SoC) der zweiten Generation des Apple Silicon. Schon im Sommer dieses Jahres zeigte Apple den M2 im kaum überarbeiteten bereits erwähnten Macbook Pro 13 Zoll und im neugestalteten Macbook Air M2. Der Unterschied zur Vorgängergeneration sind die beiden zusätzlichen Grafikkerne und ein verbesserter 5-nm-Prozess. Die erwarteten SoCs M2 Pro und M2 Max werden aller Voraussicht nach nicht nur die Anzahl der Kerne gegenüber dem M2 verdoppeln und vervierfachen, sondern auch von TSMC im 3-nm-Prozess gefertigt. So dürfte der Leistungs- und Effizienzzuwachs der M2 Pro/Max gegenüber ihren Vorgängern stärker ausfallen als der des M2 gegenüber dem M1. Der war zwar signifikant, bedeutete aber keinen deutlichen Sprung wie der, den Apple bei seinem Umstieg Intels zu eigenem Silizium nahm.

Macbook Pro M2 Pro/Max: Die Preise

An den derzeit für Apple-Produkte recht hohen Rabatten bei Dritthändlern (Apple bleibt bei seinen vor einem Jahr festgelegten Preisen) erkennt man, dass Nachfolger in den Startlöchern stehen und die Regale dafür geleert werden müssen. Wem die aktuelle Leistungsfähigkeit der Macbook Pro 14 Zoll und 16 Zoll völlig ausreicht, kann jetzt noch ein Schnäppchen machen.

Denn die schlechte Nachricht: Dem Vorbild iPhone 14 folgend, wird Apple die Preise in der Eurozone erhöhen. Dem Konzern wird aufgrund des starken US-Dollar wenig anderes übrig bleiben, will er nicht seine Marge gefährden. Wie hoch die Preiserhöhung ausfallen könnte, haben wir an anderer Stelle im Detail ausgeführt, wir gehen davon aus, dass aus 2.249 und 2.749 Euro im Oktober 2.599 und 3.199 Euro für die Einstiegsmodelle mit M2 Pro des 14- und des 16-Zöllers werden.

Aktuell bester Preis: Macbook Pro M1 Pro 16 Zoll mit 16 GB RAM und 512 MB SSD in Space Grau